ما دوت الخليج حالة فم القناع اسبابها وطرق الوقاية منها

فرضت علينا جائحة كوفيد-19 الكثير من التغييرات والامور المستحدثة التي نحتاج الالتزام بها لحماية انفسنا ومن نحب من عدوى فيروس كورونا الجديد. ومنها ارتداء الاقنعة لمنع انتقال القطيرات الجزئية الحاملة للفيروس التاجي من المرضى الى الاصحاء.

وتقول الدكتورة ميادة خريبة، طبيبة أسنان عامة في مستشفى فقيه الجامعي، انه "وعلى الرغم من أن ارتداء الأقنعة أصبح ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها لمكافحة انتشار الوباء، إلا أن أطباء الأسنان لاحظوا عدداً كبيراً من مشاكل الأسنان المتعلقة بارتداء الكمامة لفترات زمنية طويلة."

ومن هذه المشاكل، مصطلح أُطلق عليه إسم "فم القناع " لوصف مجموعة من الأعراض والآثار المرتبطة بارتداء القناع لفترات طويلة.

فما دوت الخليج حالة فم القناع والاسباب المؤدية لها، وكيف يمكن الوقاية منها؟

اسباب وعوامل حالة فم القناع

بحسب الدكتورة خريبة، فإن اسباباً وعوامل عدة تقف وراء تشكَل حالة فم القناع وهي:

التنفس المتقطع

يعاني بعض الأشخاص أثناء ارتداء القناع من ضيق في التنفس، مما يدفعهم للتنفس عبر الفم. ما يؤدي لانخفاض إنتاج اللعاب ويخلق مشكلة، لأن للّعاب أهمية كبيرة في الحفاظ على نظافة الفم وتوازن درجة الحموضة فيه الذي يعد ضرورياً لمنع التسوس.

الجفاف

ينتج عن ارتداء القناع طوال اليوم عدم قيامنا بشرب الماء بانتظام خلال النهار، الأمر الذي يؤدي إلى جفاف الفم وانخفاض كمية اللعاب، مما يجعل الفم بيئة مثالية لنمو البكتيريا ورائحة الفم الكريهة وزيادة حدوث تسوس الأسنان.

قلة الاهتمام بنظافة الفم

بسبب قلة التواصل الاجتماعي فقد البعض الدافع للاستمرار في الروتين اليومي للحفاظ على نظافة الفم. وعلى الرغم من قلة الأنشطة الاجتماعية حالياً، إلا أنه من الضروري أن تضع في اعتبارك أن تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط يجب أن يظل جزءاً من الروتين اليوم للحفاظ على صحة أسناننا.

عدم غسل الأقنعة القابلة لإعادة الاستخدام

على الرغم من أن هذه الأقنعة القابلة قد تكون خياراً أكثر حفاظاً على البيئة من الأقنعة الأخرى، إلا أننا يجب أن نحرص بشدة على نظافتها. فإذا لم يتم تنظيفها بشكل سليم، يمكن أن تأوي هذه الأقنعة البكتيريا التي تسبب العديد من مشاكل الفم. لذلك يجب غسل الأقنعة القابلة لإعادة الاستخدام يومياً.

تأخر مراجعات الأسنان بسبب الجائحة

كما هو الحال مع كل ما يتعلق بصحتنا، تظل الوقاية خير علاج. وتنصح د. خريبة بزيارة طبيب الأسنان لإجراء الفحوصات والتنظيف المنتظم للمحافظة على صحة الفم.

اعراض حالة فم القناع

تفيد د. خريبة ان حالة فم القناع تتسبب بالاعراض التالية:

زيادة معدل الإصابة بأمراض اللثة.

فقدان العظام حول الأسنان.

نزيف اللثة.

رائحة الفم الكريهة.

تجاويف الأسنان.

تشقق الشفتين وزوايا الفم.

كيفية الوقاية من حالة فم القناع

تقدم د. خريبة بعض النصائح لمساعدتك على تجنب الإصابة بحالة "فم القناع" والحد من الكثير من أعراضها: