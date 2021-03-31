شاورما الدجاج بالتتبيلة السورية بدون بصل في خبز الصاج

تعد الشاورما من الأكلات الجاهزة السريعة التي يعشقها الجميع، وهي عبارة عن لحوم حمراء أو بيضاء معلقة على سيخ طويل للشواء، ويقطع السطخ المشوي بسكين كبسر لحشوه في الخبز سواء كان الخبز الفرنساوي البيتي بان أو في خبز الصاج السوري الخفيف وهو الأكثر شهرة في تقديم الشاورما.

والشاورما هي عبارة عن بروتين حيواني نحصل عليه من اللحم أو الدجاج مما يجعلها مفيدة جداً لجسم الأنسان، كما تقدم كوجبة غذائية مكتملة العناصر حيث نحصل على النشويات من الخبز والفيتامينات من الخضروات التي تقدم معها على شكل سلطة مقطعة، كما نحصل على الكالسيوم من الثومية التي دائماً ما تقدم معها مما يجعل وجبة الشاورما مكتملة العناصر الغذائية.

واليوم في مقالنا هذا سوف نعرض لحضراتكم طريقة تحضير شاورما الدجاج السوري ملفوفة في خبز الصاج الرقيق وأيضاً سوف نتعلم طريقة تحضير خبز الصاج لحشو الشاورما به، تابعوا معنا لمعرفة كل ما هو جديد. مكونات شاورما الدجاج السوري بدون بصل نصف كيلو جرام من صدور الدجاج المخلية من العظام والمقطعة شرائح رفيعة.

نصف كوب من الحليب السائل لتتبيل الدجاج به.

ربع كوب من زيت الذرة الصافي لتسوية الشاورما.

ملعقة كبيرة من توابل الشاورما الجاهزة.

ملعقة صغيرة ملح طعام ناعم.

ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

نصف ملعقة صغيرة ثوم باودر.

ملعقة صغيرة بصل باودر.

ملعقة صغيرة بابريكا حلوة

ملعقة صغيرة شطة مجففة.

ملعقة صغيرة كاري.

ملعقة صغيرة من السبع بهارات.

مكعب مرقة دجاج جاهزة.

ثلاثة ملاعق كبيرة خل أبيض.

عصير ليمونة لغسيل الدجاج بها. طريقة تحضير شاورما الدجاج السورية بدون بصل نحضر الدجاج المقطع ويغسل جيداً بالملح والخل والليمون.

يصفى الدجاج من الماء ويوضع في إناء عميق.

يضاف الحليب لصدور الدجاج المقطعة وتقلب جيداً.

يضاف البصل الباودر والثوم الباودر والبابريكا والشطة وتقلب المكونات جيداً.

يضاف الملح والفلفل وباقي التوابل وتقلب جيداً.

توضع الشاورما المتبلة في الثلاجةساعتين على الأقل قبل السواء. اكتب اسمك على الصور رمضان احلى مع مكونات شاورما الدجاج السوري بدون بصلطريقة تحضير شاورما الدجاج السورية بدون بصل

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