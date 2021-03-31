السر في عمل بسبوسة البسكويت بالكراميل بطريقة سهلة وبسيطة طعم ولا أروع لازم تجربيها

السر في عمل بسبوسة البسكويت بالكراميل، تكثر متطلبات الأطفال في أيام العطلات لذلك ينصح البعض بعمل بسبوسة البسكويت فهي من الحلويات الغير تقليدية واللذيذة، كما أن إعدادها سهل ولا يحتاج إلى مكونات كثيرة. طريقة بسبوسة البسكويت بالكراميل طريقة بسبوسة البسكويت بالكراميل سوف نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة للبسبوسة بالكراميل كما إنها مفيدة جداً لصحة أطفلنا وهى بسبوسة بالبسكويت . مكونات بسبوسة البسكويت بالكراميل 4 بيضات.

نصف كوب من الزيت ذو الجودة العالية.

ملعقة طعام صغيرة من الفانيليا السائلة.

نصف كوب من السكر الأبيض.

نقطتان من الخل.

4 ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

ملعقة طعام صغيرة من البايكنغ باودر.

كوب من النوع المفضل من البسكويت المطحون.

كوب سميد.

حليب مكثف للتزين. طريقة تحضير بسبوسة البسكويت احضري الخلاط الكهربائي وضعي به كل من البيض والخل والسكر والفانيليا.

ابدئي في تشغيل الخلاط حتى يتم خلط العناصر معا وبشكل جيد.

ثم بعد ذلك أضيفي السميد والبيكنج باودر والبسكويت المطحون والحليب البودرة.

قومي بتقليب الخليط باستخدام ملعقة خشبية.

احضري صينية ذات حجم متساوي وادهنيها بالقليل من الزيت.

تأكدي من دهن جوانب الصينية منعا من التصاق الوصفة بالحواف.

افرغي كافة المحتويات في الصينية.

ادخلي الصينية إلى فرن قد تم تسخينها بشكل مسبق.

عند تمام نضج بسبوسة البسكويت نخرجها من الفرن ونسكب عليها الحليب المكثف المحلي.

نخرجها من الفرن ونسكب عليها الحليب المكثف المحلي. ومن ثم تصبح جاهزة للتحضير فهي تتميز بمذاقها الرائع. مكونات بسبوسة البسكويت بالكراميلطريقة تحضير بسبوسة البسكويت بسبوسة البسكويت بالكراميل بسبوسة البسكويت بالكراميل تعتبر البسبوسة من أكثر الحوليات الشرقية المشهورة والمحببة في الوطن العربي مكونات بسبوسة البسكويت بالكراميل كوب من السكر.

عبوة قشطه.

نصف كوب من الزيت عالي الجودة.

ملعقة كبيرة من البايكنغ باودر.

2 كوب من السميد الفاخر الناعم.

2 كوب من لبن البودرة.

سيرب.

كوب من الماء.

صوص كراميل.

بسكويت سادة. طريقة تحضير بسبوسة البسكويت بالكراميل يخلط اللبن البودرة والسميد والقشطة والماء والزيت والسكر والباكينج باودر.

يقلب الخليط ويصب داخل صينية مستوية.

توضع الصينية داخل فرن ساخنة.

تخرج عند النضج وتترك حتى تبرد ثم يضاف عليها الشربات الساخن وهي ساخنة.

يوضع على وجه الوصفة صوص الكراميل والبسكويت المطحون. بسبوسة في 7 خطوات طرية ومرملة زي الجاهزة تماما من الحلواني مكونات بسبوسة البسكويت بالكراميلطريقة تحضير بسبوسة البسكويت بالكراميل

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