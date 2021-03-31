كيكة باردة بالجيلي والكاسترد طعمها جنان

تعتبر كيكة الجيلي والكاسترد من أشهى أنواع الكيك، فهي لها مذاق خاص، وهي من الكيكات الباردة التي تجهز بالجيلي، وأصبحت من أروع الميكسات التي تتميز بطعم رائع ومذاق شهي، فهي تتكون من ثلاث طبقات شهيه الجيلي والكاسترد والكيك الهش.

وكيكة الجيلي والكاستر تتميز بأن لها قيمة غذائية مرتفعة، فهي غنيه بالكالسيوم والبوتاسيوم والكربوهيدرات والصوديوم والبروتين، وتقدم كيكة الجيلي والكاستر في الكثير من محلات الحلويات المشهورة، ويمكنك سيدتي صنع كيكة الجيلي والكاسترد وتقديمها في الحفلات، وأعياد الميلاد، والمناسبات السعيدة، أويمكنك سيدتي تقديمها للضيوف بجانب العصير أو القهوة، فهي من الكيكات التي تقدم باردة.

وتتميز كيكة الجيلي والكاسترد بأنها سهلة وسريعة في التحضير، ولا تحتاج إلى وقت وجهد كبير، ويمكن صنعها في المنرل في دقائق معدودة وبكل سهولة، وسوف نقدم لكم في هذا المقال طريقة تحضير كيكة الجيلي والكاسترد بطريقة سهلة ومميزة، وبمكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، وبخطوات سريعة ومفصلة، تابعي معنا. مكونات كيكة الجيلي والكاسترد كوبان ونصف من الدقيق الأبيض الفاخر الخاص بعمل الحلويات.

4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

كوب وربع من السكر الأبيض الناعم.

كوب وربع من الحليب السائل.

كوب وربع من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر. مكونات الكاسترد لتر من الحليب السائل.

خمس ملاعق كبيرة من الكاستر البودرة.

أربع ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

أربع ملاعق كبيرة من السكر الأبيض. مكونات الجيلي 2 باكيت من الجيلي البودرة.

كوب وربع من الماء الساخن.

كوب وربع من الماء الفاتر.

قطع فراوله للتزيين. طريقة تحضير الكيكة الباردة بالجيلي والكاستر في العجانة الكهربائية نقوم بخفق البيض مع السكر، والفانيليا ونقوم بخفقهم على سرعة عالية حتى يصبح الخليط لونه باهت، وقوامه كثيف.

نضيف الزيت والحليب ثم نستمر في الخفق على سرعة متوسطة لمدة 5 دقائق حتى يصبح الخليط متجانس القوام.

نقوم بنخل الدقيق مرتين جيداً لدخول الهواء به، وتنقيته من الشوائب والأتربة ولضمان نجاح الكيك.

نضع الدقيق على خليط البيض والسكر ثم نضيف النشا والبيكنج باودر ونستمر في العجن على سرعة متوسطة.

نستمر في الحفق حتى يختفي الدقيق وتتجانس جميع المكونات مع بعضها، ونحصل على عجينة ذات قوام متجانس ومتماسك.

نحضر قالب لصنع الكيك، ثم نقوم بدهن القالب بالقليل من الزبدة بواسطة الفرشاة ورش القالب بالقليل من الدقيق.

يسكب خليط الكيك في القالب، ثم نوزعه جيداً حتى لا يكون هناك جزء أعلى من الآخر.

نشعل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نقوم بوضع قالب الكيك في الفرن، ونخبزه لمدة 35 دقيقة تقريباً حتى ينضج ويعلو وجهه ويصبح لونه ذهبي. أرسل قبل الجميع كارت تهنئة بشهر رمضان 2021 إلى أصدقائك وأحبابك مكونات كيكة الجيلي والكاستردمكونات الكاستردمكونات الجيليطريقة تحضير الكيكة الباردة بالجيلي والكاستر

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