كيك الشيكولاتة البرازيلي كيك الديسباسيتو الشهير

تعتبر كيكة الشيكولاتة البرازيلي من أشهى الكيكات، فهي من الحلويات البرازيلية الأصل، ويطلق على كيك الشيكولاتة البرازيلي أسم الديسباسيتو، وكيك الديسباسيتو أنتشر وكثر تقديمه في الأونة الاخيرة، فكيك الشيكولاتة البرازيلي له مكانة خاصة في قلوب الكثير من الناس كباراً وصغاراً، فهي من الوصفات المميزة التي يحبها الكثير ممن يعشقون الشيكولاتة.

ويتميز كيك الشيكولاتة البرازيلي بأن له طعم خيالي ورائع، والشيكولاتة تمنح للكيك طعم شهي ومذاق لذيذ، وتعمل الشيكولاتة على تحسين المزاج، ومنح الشعور بالسعادة، وتنشيط العقل، ويمكن صنع كيك الشيكولاتة البرازيلي في المنزل، وتقديمها للضيوف بجانب العصير أو الشاي أو القهوة، او تناولها على وجبه الفطور أو العشاء.

وتتميز كيكة الديسباسيتو بأنها سهلة وسريعة في التحضير، ولا تحتاج إلى وقت وجهد كبير، ولا إلى مكونات كثيرة وباهظة، وسوف نقدم لك سيدتي في هذا المقال طريقة تحضير كيك الشيكولاتة البرازيلي كيك الديسباسيتو في المنزل بكل سهولة وبطريقة سهلة وبسيطة، وبمكونات موجودة مطبخك وبخطوات سهلة وسريعة ومبسطة، تابعي معنا. مكونات كيكة الشيكولاتة البرازيلي كيك الديسباسيتو كوبان من الدقيق الأبيض الفاخر الخاص بعمل الحلويات.

نصف كوب من الكاكاو الخام الخاص بعمل الحلويات.

نصف كوب من السكر الأبيض الناعم.

بيضتان بدرجة حرارة الغرفة.

ثلاث إرباع الكوب من الحليب السائل.

ربع كوب من الزيت النباتي.

نصف كوب من الماء الدافئ.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

رشه صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من القهوة سريعه الذوبان أو النسكافيه. مكونات صوص الشيكولاتة ربع كوب من الكاكاو الخام الخاص بعمل الحلويات.

علبه من الحليب المكثف المحلى.

علبه من القشطة أو الكريمي.

شيكولاتة مبشورة للتزيين. مكونات كيكة الشيكولاتة البرازيلي كيك الديسباسيتومكونات صوص الشيكولاتة طريقة تحضير كيك الشيكولاتة البرازيلي في وعاء نقوم بنخل الدقيق مرتين جيداً لضمان نجاح الكيك، ولدخول الهواء به ولتنقيته من الشوائب والأتربة العالقة به.

نقوم بنخل الكاكاو الخام، والبيكنج باودر، ثم نضيف رشه صغيرة من الملح، وملعقة صغيرة من القهوة أو النسكافيه، ثم نقوم بخلط المكونات جيداً مع بعضها.

في الخلاط الكهربائي نقوم بوضع البيض، والسكر، والفانيليا، ثم نقوم بخفق المكونات على سرعة متوسطة حتى يختفي السكر.

نقوم بوضع الحليب والزيت، ثم نستمر في الخفق على سرعة عالية لمدة خمس دقائق حتى تصبح المكونات متجانسه ويصبح الخليط كريمي وهش وكثيف.

نقوم بوضع نصف خليط الدقيق، على خليط البيض، ثم نقوم بالتقليب الجيد.

نضيف الماء الدافئ تدريجياً مع التقليب الجيد، ثم نقوم بوضع باقي كمية الدقيق.

نقوم بخلط المكونات جيداً مع بعضها حتى تتجانس تماماً، وتتداخل مع بعضها ونحصل على عجينة متجانسة ومتماسكة وذات قوام طري، وسائل قليلاً. طريقة عمل ماسك الكركم والموز لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد في دقائق تحضير كيك الشيكولاتة البرازيلي

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