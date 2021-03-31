وصفة سهلة لعمل القطايف لإعدادها في شهر رمضان المبارك

وصفة سهلة لعمل القطايف، القطايف تعتبر من أجمل الحلويات التي يفضلها الكثير وبكافة أنحاء العالم، وتختلف حشوات القطايف حيث يمكن أن نقوم بحشوها بالمكسرات أو الجبنة أو القشطة أو اللحمة المفرومة والسدق والبسطرمة، وعند حلول الشهر المبارك تقوم بعض السيدات بشراء القطايف جاهزة، ولكن من الأفضل إعدادها بالمنزل توفيرا للتكاليف وأيضا لضمانة نظافتها.

وصفة سهلة لعمل القطايف

للإعداد القطايف لابد من توفير كافة المكونات التي سنقوم بذكرها فيما يلي وهي:

المكونات

ربع كوب دقيق سميد.

كوب ونصف دقيق حلويات.

معلقة خميرة فورية.

كوب من اللبن.

رشة صغيرة من الملح.

كوب من الماء.

مكونات السيرب

معلقة من عصير الليمون.

ثلاث أرباع كوب ماء.

كوب من السكر الأبيض.

طريقة تحضير القطايف

لتحضير عجينة القطايف الشهية أولا لابد من توافر كافة المكونات السابقة وتحضيرها مثل الخطوات التالية:

نقوم أولا بإعداد شربات القطايف نضع عصير الليمون والسكر والماء في إناء ويترك على النار لمدة عشر دقائق. نجلب وعاء للعجن ونضع فيه كوب الحليب والسكر والخميرة الفورية وتترك خمس دقائق. نضع السميد والدقيق الأبيض ورشة الملح بشكل تدريجي وبعد إنتهاء الكمية نضع الماء. تخلط كافة المكونات بالمضرب اليدوي حتى يصبح الخليط ناعم وأخف من خليط الكيك ويترك ليخمر. نضع مقلاة تيفال على النار لتجنب لزق العجين بها وبعد أن تسخن ندهنها بزيت خفيف. بفنجان صغير أو مقصوصة غويطة نسكب العجين بالمقلاة مع ضرورة تهدئة النار. نرفع القطايف من المقلاوة بعد أن يجف العجين وتظهر بعض الثقوب وتكرر تلك الخطوة حت تنتهى الكمية.

لضمان نجاح القطايف يجب الحرص أن تكون النار هادئة عند وضع العجين،تظهر فقاقيع صغيرة على وجه العجين حين وضعها بالمقلاة على النار.

طريقة تخزين القطايف بالفريزر

لتخزين القطايف وتجهيزيها لشهر رمضان المبارك لابد أن نقوم بوضعها في علبة بلاستيك ونرصها داخل العلبة وبين كل صف يلزم وضع فاصل بلاستيكي، أو من الممكن وضعها في كيس محكم الغلق لكن نضع كمية مناسبة لحجم الكيس، ويمكن حشو القطايف بالحشوات المختلفة سواء الحلو منها أو الحادق وتخزينها بالفريزر، ولا تخزن مقلية.