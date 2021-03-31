طريقة عمل كبسة الدجاج السعودي بالخطوات والمقادير في المنزل

الكبسة السعودية من أشهر الأكلات في المملكة العربية السعودية التي تمتاز بها لتسمى باسمها، حيث يعتبر طبق دجاج الكبسة السعودي من أشهر أطباق الدجاج في الخليج خاصة والعالم العربي عامة، ومما يميز ذلك الطبق هو سهولة تحضيرة في المنزل في ظل توافر مقادير عمل الكبسة بشهولة في كافة الأسواق والمحلات بأسعار في متناول الجميع لتصبح طبق مفضل للسيدات وخيار دائم معها في ظل عدم حاجتها إلى وقت طويل أيضا لتكون جاهزة على التقديم، وفي ذات الوقت هي طريقة مختلفة لتقديم الدجاج الذي يمثل وجبة رئيسية بشكل عام في العالم العربي فتكون الكبسة أحدى طرق تقديمه المميزة، كما أن طريقة عمل كبسة الدجاج السعودي تتم بخطوات بسيطة في المنزل وتعطي تأثير كبير مقارب للمطاعم.

دجاج مقطع “من 700 جم إلى كيلو حسب الرغبة”.

أرز بسمتي ” 2 كوب وربع للدجاج 700 جم، و 3 أكواب ونصف في حالة كيلو دجاج”.

بصلة أو بصلتين مفرومين “حسب الرغبة”.

مكعب مرقة دجاج.

معلقة كزبرة خضراء مفرومة.

ربع كوب من عصير الطماطم.

نصف معلقة قرنفل.

معلقة وحيدة من كلا من البهارات التالية “شطة، كركم، ملح، فلفل أسود، وكاري”.

عدد من 3.5 إلى 4 أكواب ماء دافيء.

عدد 6 فص توم مهروس.

عدد 3 حبات جزر مبشور “حسب الرغبة”.

ورق لورا “حسب الرغبة”.

لوز وزبيب “حسب الرغبة”.

ربع كوبة زبدة أو 2 معلقة زيت كبيرة.

وضع الزيت على النار حتى يسخن، أو وضع الزبدة على النار حسب ماتم استخدامه، ثم إضافة عصير الطماطم، والبصل المفروم، والثوم المفروم، والبهارات تباعا على النار ويتم التقليب حتى يتماسك الخليط.

يتم غسل الدجاج المقطع جيدا بالخل والملح، ثم يتم إضافته مع مرق الدجاج على النار مع ماتم وضعه من قبل من زيت أو زبدة وخليط طماطم.

يتم إضافة الماء إلى الخليط وتركه لمدة نصف ساعة على نار هادئة بعد تقليب الدجاج مع باقي الخليط والبهارات بشكل جيد أولا، ويتم ترك الخليط حتى وصوله لمرحلة الغليان.

يتم إضافة الأرز البسمتي، واللوز والزبيب حسب الرغبة، وتقليب الخليط معا بشكل جيد حتى يتجانس، ثم يتم تركه لمدة 40 دقيقة حتى ينضج.

يتم قلب الخليط بعد نضجه جيدا، وتقديمه ساخنا في طبق مناسب، مع تزيينه حسب الرغبة.

مقادير عمل الكبسة السعوديطريقة عمل كبسة الدجاج السعودي

تتواجد العديد من الطرق الأخرى وأنواع أخرى من الكبسة السعودي بجانب كبسة الفراخ الأشهر بينها، حيث يتواجد أيضا الكبسة السعودية باللحمة، والكبسة السعودي باللحمة الضاني، ونوع آخر من كبسة الفراخ هي كبسة المكرونة بالفراخ، والكبسة السعودي بصدور الفراخ، وكبسة الدجاج وصلصة الدقوس، بالإضافة إلى كبسة الفريك السعودية، والكبسة بصوص كباب الحلة، والكبسة بالصوص الأحمر، ورز الكبسة بالسجق البلدي.