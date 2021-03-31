طريقة عمل سبرنج رول بالخضار خطوة بخطوة

طريقة سبرنج رول بالخضار من الأكلات السهلة التي يمكن تحضيرها، وذلك حيث أنها شهية والكثير يحبونها من الصغار والكبار، ويمكن تقديمها من خلال طرق متعددة سهلة وبسيطة، وسوف نتناول في مقالنا هذا بعض تلك الطرق.

ملعقة كبيرة زنجبيل مبشور.

بصلة كبيرة يتم تقطيعها لجوانح رفيعة.

2 فص ثوم مهروس.

حبتان من الكوسا يتم تقطيعها لشرائح رفيعة كالكبريت.

2 جزرة متوسطة الحجم ومقطعة مثل عيدان الكبريت.

حبة واحدة فلفل أخضر مقطعة إلى شرائح رفيعة.

فلفل أسود.

كوبان من الملفوف أو الكرنب الأبيض مقطع كذلك إلى شرائح رفيعة.

2 ملعقة كبيرة من صلصة المحار.

25 ورقة رقائق سبانخ.

مكعب من مرقة خضار.

زيت للتحمير.

بيضة مخفوقة من أجل لصق العجين.

2 حبه فلفل هالابينو حار أحمر.

3 فص ثوم مقشر.

نصف كوب من السكر.

ربع كوب من الخل الأبيض.

ثلاثة أرباع كوب ماء.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقتين كبيرتين من الماء.

ملعقة كبيرة من النشا.

يتم وضع كمية قليلة من الزيت في مقلاة.

ثم يضاف البصل والتقليب لدقيقتين حتى يذبل.

ثم يتم إضافة الثوم والزنجبيل مع مكعب مرق الخضار.

يتم إضافة الجزر ثم الكوسا.

ثم بعد ذلك الفلفل وأخيرًا الكرنب.

ويتم تقليب الخليط على النار ذات حرارة عالية. إضافة الصلصة ورفعها على النار.

يتم ترك الحشو حتى يبرد.

يتم ملئ الرقائق بالحشو، ولصق أطرافها باستخدام البيض المخفوق.

ثم تحمر في الزيت الساخن.

ثم يتم تقديمها مع صلصة الشطة الحلوة.

يمكن وضع كافة المكونات مع استثناء الماء والنشا داخل محضرة الطعام.

يتم خفقها حتى يصبح الخليط متجانس وطري.

يتم نقل الخليط إلى قدر صغير الحجم على النار، ويتم تركه حتى يغلي.

ثم تخفض النار لحرارة متوسطة لمدة 3 دقائق حتى تتماسك الصلصة.

يتم خلط النشا مع الماء وإضافتهم بالصلصة والتحريك باستمرار حتى تتماسك.

ثم يتم ترك الصلصة حتى تبرد تمامًا.

ثم نضعها في برطمان وحفظه بالثلاجة.

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