طريقة عمل الاكلير لسالي فؤاد في خلال عشر دقائق بخطوات سهلة

طريقة عمل الاكلير ، يعد من اشهي أنواع الحلويات واكثرها حباً في قلوب معظم الناس، ويرتبط الاكلير بالمناسبات والأفراح وتقدم ضمن الحلويات، وتختلف طرق تحضير الاكلير من مكان لأخر، ويمكن وضع أي نوع حشو تفضله، ولكي تستطيع كل ست بيت علي إعداد حلوي الاكلير في المنزل بكل سهولة، فلقد جئنا لك بأفضل وصفة وبأبسط مكونات، تابعي معنا لتتعرفي علي التفاصيل.

طريقة عمل الاكلير

حلوي الاكلير هي اصبع من العجين ومحشوة بالكاستر ومغطي بالشوكولاته السائلة، ويوجد العديد من النكهات حسب رغبتك، وسر نجاح الاكلير هو نجاح العجين المصنوع منها، لذلك تابعي الخطوات التي سنذكرها لك حتي تصنعي افضل وانجح حلوي اكلير لأطفالك علي طريقة الشيف سالي فؤاد.

كوب ماء (200 جرام).

1/5 كوب زبدة (100 جرام).

كوب دقيق (135 جرام).

عدد 4 بيضات.

رشه ملح.

باكو فانيليا.

اتركي الماء يغلي في وعاء علي درجة حرارة مرتفعة، بعدها ضيفي الزبدة إلي الماء واتركيها تذوب علي النار. ضيفي الدقيق تدريجياً إلي الماء المغلي والزبدة واستمري بالتقليب جيداً، حتي لا تتكتل حبيبات الدقيق، اكملي التقليب حتي يصبح قوام العجين متماسك، بعددها اغلقي النار. في العجانة ضعي خليط الدقيق واخلطيه، وأثناء ذلك ضيفي البيض بالتدريج لتتجانس مع العجين. ضيفي للعجين الفانيليا ورشه الملح واعجنيهم. الآن ضعي عجين الاكلير في كيس حلواني واستخدمي القمع الخاص بشكل الاكلير، وقطعي العجين في قالب ورصي الاكلير كمل هو موضح بالصورة السابقة. ضعي قالب الاكلير في فرن مسخن سابقاً واتركيه لمدة 5 دقائق علي درجة حرارة 180 حتي تأخذ حلوي الاكلير اللون الذهبي. بعد تسوية الاكلير، اغلقي درجة الحرارة واتركي قالب الحلوي بالفرن واغلقي عليه. قومي بفتح حلوي الاكلير بالسكين مثل الساندوتش وضعي بداخلها الحشو الذي تريدينه وهنا سنستخدم حشو الكريم باتسيير وطريقته مذكورة بالأسفل، وبعدها يمكنك تغليفها بالشوكولاته السائلة واتركيها قليلاً حتي تجف.

2 كوب حليب.

4 عدد صفار بيض.

3 ملاعق كبار سكر.

3 ملاعق كبار نشا.

3 ملاعق كبار زبدة.

سخني الحليب واتركيه جانباً، واخلطي صفار البيض مع السكر والنشا، ثم اسكبي الحليب واكملي التقليب.

ضعي خليط الكريم باتسيير علي درجة حرارة متوسطة مع التقليب، وأثناء ذلك اسكبي الزبدة مع استمرار التقليب، حتي يصبح قوامها متماسك.

غلفي وعاء الكريم باتسيير واتركيه جانباً.

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