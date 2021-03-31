عجينة اللبن السحرية القطنية لجميع المعجنات بيتزا وفطائر وعيش

عجينة اللبن للمعجنات حيث أن عجينة القطن الهش من أفضل أنواع المعجنات التي تحرص الكثير من ربات البيوت الاستعانة بها في عمل أنواع مختلفة من الفطائر، ويتم تحضيرها بوقت قصير دون بذل أي جهد أو تعب وتمد الجسم بالبروتين لاحتوائها على اللبن، مما جعلها يطلق عليها عجينة اللبن للمعجنات، ويتم استخدامها في صنع الفطائر والبيتزا وخلية النحل وأنواع متنوعة من المخبوزات والمعجنات المتنوعة وتتميز بأنها خفيفة على المعدة، ونحن اليوم سوف نطرح عليك طريقة سهلة وبسيطة عجينة للمعجنات.

عجينة اللبن السحرية القطنية لجميع المعجنات

تتمكن ربة المنزل من القيام بعمل عجينة اللبن واستخدامها في القيام بعمل أنواع مختلفة من المخبوزات والمعجنات بقوام هش مثل القطن وتتم كالآتي:

كوب ونصف من الحليب السائل.

كوب وثلث من الدقيق متعدد الاستخدامات.

ملعقة من الحليب البودر.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة من الزبدة المذابة.

في إناء عميق نقوم بخلط كلاً من الملح والخميرة والسكر ويضاف لها الحليب السائل وتخلط المكونات معاً بشكل جيد ونغطي الإناء ويترك لمدة ربع ساعة حتى تتخمر المكونات معاً.

في إناء آخر نقوم بنخل الدقيق ومن ثم يضاف لها خليط الحليب البودر وتخلط المكونات معاً بشكل جيد.

بعد ذلك نقوم بإضافة خليط الحليب السائل والخميرة ونقوم بعجن المكونات بشكل جيد حتى نحصل على عجين لين.

وبعد ذلك نقوم بإضافة الزبدة المذابة وتوضع في إناء نظيف مدهون بالزبدة وتغطى وتترك حتى تتخمر ويضاعف جحمها لمدة ساعة.

نقوم بتشكيل العجين كما ترغبين للفطائر للبيتزا أو خلية النحل كما تفضلين ويتم حشوها بحشوات متنوعة.

تدخل الفرن وتترك حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي وتقدم وبألف هنا وشفا.