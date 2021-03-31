8 علاجات طبيعية ممكن تستخدميهم لتحفيز نمو الشعر وتكثيفه

بيعاني 2% من سكان العالم تقريبا من تساقط الشعر في مرحلة ما من حياتهم ، ولكن الخبر الحلو ان المكونات الطبيعية ممكن يبقى ليها فوايد كتير في حل مشاكل الشعر ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنعرف مع بعض 8 علاجات طبيعية لتحفيز نمو الشعر وتكثيفه.

علاجات طبيعية لتحفيز نمو الشعر وتكثيفه:

1- الشاي الاخضر:

بجانب الفوايد الصحية للشاي الاخضر ، الشاي الاخضر ممكن انه يساعد كمان في نمو شعرك ، واظهرت الدراسات ان شرب الشاي الاخضر الاخضر ادى لزيادة نمو الشعر بشكل ملحوظ خلال 6 شهور ، لو عايزة شعرك ينمو ، فشرب الشاي الاخضر بانتظام ممكن يزود من فرص نمو الشعر.

2- الهندباء:

الهندباء نبات بيحتوي على المعادن والفيتامينات والخصائص المضادة للالتهابات اللي بتلعب دور مهم في نمو الشعر ، لو بتدوري على شعر صحي ، الوصفة دي ممكن تساعدك على ده.

1- انقعي باكيت من اعشاب الهندباء في مية سخنة لمدة 10 دقايق.

2- في حلة اغلي 2 معلقة كبيرة من بذور الكتان في مية لمدة 5 دقايق.

3- بعد ما تغلي شيلي بذور الكتان من المية ، وضيفي لها معلقة كبيرة عسل ، وسيبيها تبرد.

4- في ازازة اخلطي شاي الهندباء مع مية بذور الكتان ومعلقة كبيرة من عصير الليمون ، ورجيها كويس.

بعد ما تغسلي شعرك بالشامبو والبلسم ، صبي الخليط ده على فروة راسك وغطي شعرك بكيس وسيبيه لمدة 10 دقايق وبعدين اشطفيه بالمية.

3- الالوفيرا:

الصبار من النباتات المعروفة بفوايدة الكتير للبشرة وخصائصة العلاجية ، بالاضافة لده هو ليه فوايد للشعر الصبار عنده قدرة على ازالة بقايا المنتجات والزيوت الزيادة من شعرك ، وبيحتوي على فيتامينات بتساعد على نمو الشعر ومنع تساقطه.

تقدري تحضري مرطب للشعر من الصبار ، في ازازة ضيفي كوباية مية مع ½ كوباية من عصير الصبار ، رجيها كويس ورشي منه على شعرك قبل التصفيف.

4- زيت النعناع:

الدراسات اثبتت ان زيت النعناع ممكن انه يساعد في نمو الشعر عن طريق تعزيز الدورة الدموية في فروة الراس ، ولكن زيت النعناع لازم يتخفف باستخدام زيت الجوجوبا او زيت بذور العنب ، والنسبة المفروض تكون 6 نقط من زيت النعناع لمعلقة صغيرة من زيت الجوجوبا ، اخلطيهم مع بعض وبعدين حطي الخليط على جذور الشعر.

5- زيت الروزماري او اكليل الجبل:

بالاضافة لاستخدام الروزماري في الطبخ ، اكليل الجبل ليه كمان فايدة في تعزيز نمو الشعر ، الدراسات اثبتت ان زيت اكليل الجبل ممكن انه يعالج تساقط الشعر بعد 6 شهور ، لازم كمان تخفيف زيت اكليل الجبل حطي منه من 10 – 12 نقطة في الشامبو الخاص بيكي ، استخدميه يوميا لشعر صحي.

6- عصير البصل:

عصير البصل فعال جدا في منع تساقط الشعر ، في دراسة استخدم فيها المشاركين عصير البصل الخام ، لاحظوا بعد فترة ان الشعر بدأ في النمو مرة تانية.

لعمل عصير البصل امشي على الخطوات دي:

1- قشري البصل وقطعيه قطع صغيرة.

2- باستخدام عصارة او خلاط ، استخرجي العصير من البصل ، وبعدين صفيه على قطعة قماش او بمصفى.

3- حطي عصير البصل على فروة راسك.

ولو عايزة نتايج سريعة ، ممكن تستخدمي عصير البصل على شعرك مرتين في اليوم لمدة 6 اسابيع هيديكي نتايج فعالة.

7- زيت جوز الهند:

زيت جوز الهند ليه وظايف كتير ، من اول الطبخ لحد الترطيب ، وزيت جوز الهند يعتبر مكون رائع جدا للشعر ، ولما تم مقارنته بالزيت المعدني وزيت عباد الشمس ، كان زيت جوز الهند هو الزيت الوحيد اللي بيقلل من تلف الشعر لو تم استخدامه كمنتج للعناية بالشعر قبل وبعد الغسيل.

ممكن تجربي تحطي زيت جوز الهند قبل غسيل الشعر او بعد غسيله لترطيبه ، لو بتدوري على شعر طويل وصحي فزيت جوز الهند هو الاختيار المثالي ليكي.

8- زيت اللافندر:

زيت اللافندر كمان من انواع الزيوت اللي بتساعد على نمو الشعر ، اظهرت الدراسات ان زيت اللافندر المخفف ، عند وضعه على الشعر مرة واحدة يوميا لمدة 4 اسابيع ، بيأدي لتكثيف الشعر.

ومرة تانية بنقول لانه زيت عطري ، لازم يتخفف بزيت تاني ناقل زي زيت الجوجوبا او حتى بالشامبو ، وبعدين يتحط على جذور الشعر.

دليل كامل لطريقة غسل الشعر والعناية بيه بعد الغسيل بطريقة صح عشان تحافظي عليه صحي