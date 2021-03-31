طريقة عمل الشيش طاووق بكل سهولة وبألذ وأروع تتبيلة ممكن تجربوها وأحلى من المطاعم

الشيش طاووق ، من ألذ وأشهي المشويات الشهيرة والذي يعشقه الصغار والكبار، والمحبب والمفضل لديهم. كما أنه من الوجبات الرئيسية والذي انتشر بكثرة في الآونة الأخيرة في جميع أنحاء الوطن العربي، وهو لبناني المنشأ، ولكن أصل الاسم تركي، حيث كلمة شيش تعني الأسياخ وطاووق تعني الدجاج. كما أن شيش طاووق نال على إعجاب الجميع، حيث يلجأ الكثير من الأشخاص إلى تناوله في المطاعم باستمرار، لما له من مذاق خاص ومميز ونكهة ورائحة رائعة لا توصف، وبشكل جذاب لا مثيل له. ويتميز شيش طاووق بقيمته الغذائية العالية، وبسهولة تحضيره. وهو عبارة عن مكعبات صغيرة من الدجاج متبلة بطرق مختلفة، ثم توضع في الأسياخ، ومن الممكن إضافة الخضروات معها، ثم تشوى في الفرن أو على الفحم أو الجريل. وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضير الشيش طاووق لكي تحضره في المنزل لأفراد أسرتها وإسعادهم بدلا من شرائه من المطاعم لضمان جودته وصحته، ولتكلفته العالية أيضا. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات الشيش طاووق وطريقة تحضيره بكل سهولة وبتتبيلة مميزة بألذ الوصفات لم تجربوه من قبل وأحلى من المطاعم مع صوص التقديم.

مكونات الشيش طاووق

يتكون الشيش طاووق من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه الخاص والمميز والرائع واللذيذ، ومتوفرة في كل بيت، حيث تعد التتبيلة أهم ما يميز هذه الوصفة، وهي كالآتي:

مقادير التتبيلة

نصف كوب زبادي.

نصف كوب زيت زيتون.

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم.

2 ملعقة صغيرة خردل.

ربع كوب خل.

ربع كوب صويا صوص حلو.

4 حبات ثوم مهروس.

ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة.

ملعقة كبيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ملح.

عصير ليمونة كبيرة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير الشيش طاووق بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر التتبيلة، نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الزبادي وزيت الزيتون ومعجون الطماطم والخردل والخل والصويا صوص والثوم المهروس والكزبرة المطحونة والبابريكا والفلفل الأسود والملح وعصير الليمون، ثم نخلطهم جيدا.

ثم نضيف الدجاج ونخلطهم جيدا بالتتبيلة، ونتركهم بالتتبيلة في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات على الأقل (يفضل طوال الليل للحصول على أفضل النتائج)، ونغطي الوعاء بكيس نايلون مطبخ.

ثم نحضر أسياخ خشبية منقوعة في الماء لمدة نصف ساعة لكيلا تحترق من النار.

ثم نشك قطع الدجاج في الأسياخ الخشبية، ثم نضع أسياخ الشيش على صينية فرن عميقة بحيث يكون حواف الأسياخ معلقة على أطراف الصينية (كما في الصورة).

ثم ندخل الصينية فرن مسخنة مسبقا على درجة حرارة 250 درجة مئوية ونتركها حتى يستوي، وعندما تتحمر الجهة الأولى نقلبهم على الجهة الثانية، (مع مراعاة دهن الدجاج بسائل العصارة أثناء الشوي).

ثم نخرج الصينية من الفرن، ونقدم شيش طاووق في طبق التقديم مع الخبز والسلطة والبطاطس المقلية وصلصة الرانش.

وبصحة وعافية.

طريقة عمل صلصة الرانش

المقادير

نصف كوب مايونيز.

ربع كوب ساور كريم (القشطة الرائبة) أو زبادي.

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر.

نصف ملعقة صغيرة بصل بودر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة شبت مجفف.

نصف ملعقة صغيرة بقدونس مجفف.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نحضر إناء ونضيف إليه المايونيز وساور كريم أو الزبادي والثوم بودر والبصل بودر والملح والفلفل الأسود والشبت المجفف والبقدونس المجفف ونخلطهم جيدا، ثم تقدم مع الشيش طاووق وبالهنا والشفا.

طريقة التحضيرطريقة عمل المايونيز بدون بيض

المقادير

كوب حليب.

كوب ونصف زيت نباتي.

ملعقة كبيرة خل.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

رشة ملح.

رشة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة مسطردة.

جبنة فيتا أو مثلثات اختياري.

نحضر الخلاط ونضيف إليه الحليب والخل وعصير الليمون والملح والفلفل الأسود والمسطردة ونخلطهم جيدا في الخلاط.

ثم نضيف الزيت بالتدريج ونخلط جيدا حتى يثقل الخليط.

ثم نضيف الجبنة الفيتا أو المثلثات حسب الرغبة ونخلط جيدا، ثم نسكب المايونيز في إناء ويقدم وبالهنا والشفا.

عروض العثيم الأسبوعية الطازجة وعروض 3 أيام

طريقة التحضير