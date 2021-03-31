طريقة تجهيزات بهارات رمضان 2021 ومعرفة أهم التوابل التي يجب شرائها للتخزين

تعرفي علي طريقة تجهيزات بهارات رمضان، استخدم الإنسان من قديم الزمن إلي أضافه بعض النكهات اللي طعامه، تلك النكهة أو الأشياء التي يقوم بوضعها علي الخضروات أو الدجاج أو اللحوم التي تعمل علي تغير طعم الطعام وتجعله لذيذ وشهى، لذلك سوف نتعرف علي طرق متنوعة لعمل البهارات واستخدمها في الطعام، وأيضا للتجهيز لشهر رمضان الكريم. تجهيزات بهارات رمضان تجهيزات بهارات رمضان بهارات المحشي المكونات ملعقة كبيرة من الكزبرة الناشفة

ملعقة كبيرة من البقدونس الناشف

ملعقة كبيرة من الزعتر الناشف

ملعقة كبيرة من الجنزبيل البودر

نصف ملعقة صغيرة من النعناع الناشف

ملعقة صغيرة من الكمون طريقة التحضير نحضر مطحنة البهارات الكهربائية ونضع فيها جميع البهارات التي ذكرنها وقومي بخلطها جيدا.

يمكنك عمل هذه الخلطة بكمية اكبر ووضعها في برطمان محكم الغلق وتركها لحين استخدامك لها.

لعمل المحشي سوف تقومي بوضع ملعقة كبيرة من البهارات تلك مع كل كوب من الرز، ويمكنك أن تقومي بزيادة أو نقصان الكمية حسب رغبتك. خلطة السبع بهارات خلطة السبع بهارات المكونات ملعقة كبيرة من الكمون المطحون

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود المطحون

ملعقة كبيرة من الكزبرة الناشفة المطحونة

ملعقة كبيرة من فصوص القرنفل السليمة

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون

ملعقة صغيرة من جوزة الطيب المطحونة طريقة التحضير قومي بطحن جميع المكونات السابقة في مطحنة التوابل الكهربائية بشكل جيد، حتي تصبح التوابل ناعمة تماما.

ضعي هذه البهارات في برطمان وقومي باستخدامها لحين حاجتك إليها.

تستخدم خلطة السبع بهارات مع جميع الوصفات وأنواع الطعام المختلفة. بهارات الشاورمة بهارات الشاورمة المكونات ملعقة كبيرة من الكمون المطحون

ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود المطحون

ملعقة كبيرة من الكزبرة الناشفة

ملعقة كبيرة من الزنجبيل البودر

ملعقة كبيرة من البابريكا

ملعقة صغيرة من السماق

ملعقة صغيرة من الكبابة الصينية

نصف ملعقة صغيرة من الحبهان

نصف ملعقة صغيرة من الكركم

نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة طريقة التحضير قومي بطحن جميع تلك المكونات مع بعضها بشكل جيد حتي تصبح ناعمة.

احتفظي بتلك الخطلة في برطمان محكم للغلق واتركيها لحين استعمالك لها.

تقومي بإضافة ملعقة كبيرة من تلك البهارات علي اللحم أو الدجاج لتتبيله.

لتحصلين علي طعم افضل للشاورمة يفضل أن تقومي برش نصف ملعقة صغيرة من تلك البهارات علي الشاورمة بعد أن تنضج. طريقة عمل الكيكة الباردة بالبسكويت بدون فرن في 10 دقائق

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