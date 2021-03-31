طريقة عمل البيتزا في المنزل مثل المطاعم وبمكونات بسيطة وتكلفة أقل

تعرفي معنا علي طريقة عمل البيتزا في البيت، الجميع يحب اكل البيتزا الكبير والصغير يحبها لذلك تبحث الكثير من السيدات عن طريقة صنع البيتزا في المنزل مثل المطاعم، وذلك حتي لا يشتري الأطفال البيتزا من الخارج وذلك لأنها غالية الثمن وأيضا لا نعرف مدى نظافتها، لذلك سوف نتعرف علي صنع افضل وأنطف بيتزا في المنزل ومثلها مثل البيتزا الخارجية. طريقة عمل البيتزا طريقة عمل البيتزا بيتزا الببروني المقادير ثلاث أكواب ونصف من الدقيق

كوب ونصف من الماء الدافئ

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

كوب ونصف من الجبنة المتوزريلا المبشورة

كوب من صلصلة البيتزا

ملعقة صغيرة من الملح

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

شرائح الببروني وزن ال200 جم طريقة الإعداد اخلطي كل من الدقيق والماء والخميرة والملح عن طريق العجانة حتي تصبح العجينة لينة.

طلعي العجين من العجانة واتركيه لمدة ساعة حتي يخمر جيدا وينتفخ.

احضري العجين وقومي بفرده حسب الحجم والسمك التي تفضيله.

قومي بدهن العجين بصلصلة البيتزا ووزعيه جيدا، ثم بعد ذلك ضعي كل من الببروني والجبنة علي وجه العجينة.

سخني الفرن قبل وضعك للصينية فيه وبعد وضع الصينية اجعلي حرارة الفرن 375 درجة مئوية واتركي العجينة لمدة 25 دقيقة حتي تنضج. بيتزا التوست بيتزا التوست المقادير ستة قطع من التوست الطري

3 ملاعق كبيرة من الزيتون المقطع

2 ملعقة كبيرة من صلصلة البيتزا

3 ملاعق كبيرة من الجبنة المبشورة

ملعقة كبيرة من الريحان المطحون

حبة فلفل وطماطم مقطعة طريقة التحضير احضري التوست وقومي بدهنة كل واحدة من صلصلة البيتزا.

رشي الريحان علي وجه الصلصة، ثم قومي برص كل من الفلفل والطماطم والزيتون المقطع علي التوست.

وزعي الجبنة علي المكونات حتي تغطي المكونات جميعها بالجبن.

اشعلي الفرن علي 180 درجة مئوية ثم احضري صينية ورصي فيها التوست ثم ضعيها في الفرن.

اتركي التوست ينضج والجبنة تسيح وعند ذلك قومي بإخراج الصينية وتقديم توست البيتزا اللذيذ. بيتزا التونة بيتزا التونة المكونات كوبين من الدقيق

كوب من الماء

معلقتين صغيرتين من الخميرة الفورية

نصف ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة كبيرة من الزيت

علبة تونة بدون زيت

كوب من الزيتون المقطع

نصف كوب من الصلصة البيتزا

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

نصف كوب من الجبنة الموتزاريلا المبشورة طريقة التحضير لتجهيز العجينة قومي بخلط كل من الدقيق مع الخميرة والملح واعجنيهم جيدا مع أضافه الماء، وعندما تكون العجينة جاهزة اتركيها لمدة ساعة كاملة حتي تخمر.

عندما تخمر العجينة قومي بإحضارها وفردها علي سطح مرشوش عليه دقيق ثم انقليها إلي صينية.

قومي بتوزيع صلصة البيتزا علي العجينة.

احضري طبق وضعي فيه كل من الزيت والتونة والفلفل ألأسود واخلطيهم ببعضهم، ثم قومي بفردها فوق الصلصلة.

احضري طبق وضعي فيه كل من الزيت والتونة والفلفل ألأسود واخلطيهم ببعضهم، ثم قومي بفردها فوق الصلصلة. قومي بعد ذلك بوضع الزيتون عليهم، ثم قومي برش الجبنة فوقيهم.

ادخلي الصينية اللي الفرن علي درجة حرارة 180 واتركيها لمدة 25 دقيقة حتي تنضج العجينة وتذوب الجبنة ثم أخرجيها. طرق تخزين البصل والثوم والحفاظ عليه أطول وقت ممكن

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