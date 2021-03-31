سر عمل كيكة جوز الهند والبرتقال هشة ولذيذة في المنزل بكل سهولة زي الجاهزة

كيكة جوز الهند والبرتقال ، تعتبر من الحلويات التي لها مذاق ورائحة شهية ومجربة ولذيذة، وتبحث الأمهات على طريقة سهلة وبسيطة لعمل الكيك هش ولذيذ زي الجاهزة، وهي من الحلويات التي يحبها الكبار والصغار وهي يمكن تقديمها مع كوب من الشاي أو الحليب أو القهوة، وهي تتكون من مكونات متوفرة في كل منزل، وهي لا تأخذ الكثير من الوقت لتحضيرها، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسرع طريقة لعمل كيكة جوز الهند والبرتقال الهشة واللذيذ في المنزل خطوة بخطوة.

مكونات كيكة جوز الهند والبرتقال

تحتوي كيكة جوز الهند والبرتقال على بعض المكونات التي تعطيها مذاق ورائحة شهية وهي كالتالي:-

٢ كوب من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من السمنة.

كوب من السكر الناعم.

٢ ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

٣ بيضات كبيرة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب إلا ربع من الزبادي.

كوب من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من بشر البرتقال.

جوز هند مجفف للتزيين.

كريمة محفوفة للتزيين.

مكونات الشربات

هناك بعض المكونات البسيطة لعمل الشربات وهي كالتالي:-

كوب من السكر.

نصف كوب من الماء.

نصف كوب من عصير البرتقال.

طريقة إعداد الشربات

تحضير إناء ونضع به الماء والسكر ونقلب جيدا حتي يذوب السكر ونرفعها على النار ونضيف عصير البرتقال ونتركها لمدة نصف ساعة حتي الحصول على القوام المطلوب ونطفي النار ونتركها حتي تبرد وتصبح جاهزة للاستخدام.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كيكة جوز الهند والبرتقال خطوة بخطوة وهي كالآتي:-

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية ونتركها. تحضير إناء ونضع به البيض والفانيليا ونخفق المكونات جيدا حتي نحصل على قوام كريمي. نضيف بعد ذلك السكر والسمنة مع الاستمرار في الخفق حتى الحصول على خليط كريمي متجانس. نضيف الحليب والزبادي وبشر البرتقال مع التقليب المستمر حتى الحصول على خليط متجانس. نقوم بإضافة الدقيق المنخول والبيكنج بودر بالتدريج مع الاستمرار في الخفق الجيد حتى الحصول علي قوام الكيك. تحضير صينية وندهنها بالسمنة ونرش عليها دقيق. نصب الخليط في الصينية وندخلها الفرن على درجة حرارة عالية لمدة لا تقل عن ساعة إلا ربع. نخرجها من الفرن ونتركها حتي تبرد ونسقيها بالشربات وتزيينها بالكريمة ونرش عليها جوز الهند وندخلها الثلاجة خمس دقائق وتقطع ونضعها في طبق التقديم بالهنا والشفا