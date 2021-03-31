أقوي خلطة لفرد وتنعيم الشعر المجعد الخشن بسرعة فائقة وداعاً للكيراتين، الشعر هو عنوان المرأة لذلك يعد من أهم الأمور التي تعتني بها وتنفق عليه الكثير من الأموال حتي تتمتع بشعر ناعم ومثالي، ولكن الشعر المجعد الخشن مشاكله كثيرة ويتطلب عناية واهتمام كبير، للتخلص من التجعد والخشونة لتحصلي علي شعر كالحرير ولكن هناك العديد من العوامل التي تسبب ضعف وتلف الشعر مثل كثرة غسل الشعر أو الإفراط في استخدام أدوات التصفيف مما تجعله أكثر خشونة بعد زوال مفعولها، ولهذا يجب عليكي الاعتماد علي المواد الطبيعية والتي أثبتت كفاءة كبيرة في التخلص من الشعر المجعد وتمنحك نعومة من أول مرة.

خلطة جبارة لفرد وتنعيم الشعر المجعد الخشن في أسرع وقت بدون كيراتين

الشعر المجعد الخشن قد يكون مظهر مثالي لبعض الفتيات وذلك لأنه يرجع إلي طبيعة شعرهن، ولكن قد يكون مشكلة صعبة ومزعجة للبعض الآخر ولذلك تلجأ إلي أسهل الحلول وهو عمل كيراتين أو بروتين حتي تحصل علي شعر ناعم ومفرود، وعلي الرغم من فعالية هذه الطرق إلا أنها تسبب ضرر كبير علي المدي البعيد في حين توافر الكثير من خلطات تنعيم الشعر والتي تعد أكثر أمان وفاعلية دون الحاجة إلي مواد كيميائية.

خلطة النشا وحليب جوز الهند لفرد وتنعيم الشعر المجعد الخشن

يعد هذا المزيج من أفضل الخلطات التي تساعد علي تنعيم وفرد الشعر طبيعياً، كما تجعله أكثر سلاسة وتمنع تجعد الشعر حيث تعمل علي فرد الشعر بشكل فعال وتمنحه النعومة والترطيب اللازم لشعر ناعم حرير.

3 ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

كوب صغير من حليب جوز الهند.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

عصير ليمونه كاملة.

في إناء صغير قومي بمزج النشا مع عصير الليمون حتي يذوب تماماً، وبعد ذلك أضيفي الحليب وزيت الزيتون واخلطيهم جيداً علي البارد.

يرفع الإناء علي نار هادئة مع التقليب المستمر حتي تحصلي علي قوام كريمي، ويترك حتي يبرد ثم توزع الخلطة علي الشعر من الجذور حتي الأطراف.

يغطي الشعر بقبعة الاستحمام ثم فوطة ساخنة لزيادة مفعولها، وتترك علي الشعر لمدة ساعتين ثم يغسل بالماء والشامبو والبلسم، وتستخدم مرتين في الأسبوع وسوف تلاحظي بعد عدة مرات كيف أصبح الشعر ناعم وأملس.

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مكونات خلطة فرد وتنعيم الشعر المجعد الخشنطريقة تحضير خلطة فرد وتنعيم الشعر المجعد الخشن بدون كيراتين