تحضير عجينة القطايف بالبيت بحشوات كثيرة لتقدمها في شهر رمضان

تحضير عجينة القطايف بالبيت، تعتبر حلويات القطايف من أشهر أنواع الحلويات الشرقية، وهي فطير ممكن ا، تأكل نية أو مقلية ولها العديد من الطرق في تحضيرها وعلى حسب كل بلد في تحضيرها، ويتم إعدادها في شهر رمضان المبارك، حيث تقوم حلوي القطايف بمد الجسم الصائم بالطاقة الحيوية بعد اكلها لانها تحتوي على سعرات حرارية كبيرة ودهون فتقوم بمد جسم الانسان بالطاقة وتعطيه حيوية أكثر، والذي يميز طعم القطائف هو الحشوات الموجودة بداخلها مثل القشطة والمكسرات، والشكولاته والكريمة وايضا الكاستر، ولها العديد من الحشوات الكثيرة، فالعديد يلجاً إلي شرائها من الأسواق وكن من الأفضل ومن الأضمن للحفاظ على صحة أفراد عائلتك أن تصنعيها في المنزل مثل ما قومنا سابقاً بتحضير القرص الطرية الفلاحي في المنزل وقومنا بتحضير كثير من الحلويات، سوف نقوم لكي تحضير القطايف في المنزل مع الحشوات المختلفة. تحضير عجينة القطايف بالبيت تحضير عجينة القطايف بالبيت المكونات: 3 أكواب من الدقيق الأبيض الحلويات.

كوب كبير من الماء الفاتر.

نص كوب من الزبدة الذائبة.

ملعقتان صغيرة من السميد الناعم.

ملعقتان صغيرة من الحليب المجفف.

ملعقتان صغيرة من السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ربع ملعقة صغيرة من الملح. طريقة تحضير العجينة: نحضر وعاء ونقوم بوضع كلا من الدقيق الأبيض، والخميرة، والحليب المجفف ونخلطهم مع بعض حتى تتجانس جميع المكونات. نقوم بإضافة كوب الماء الفاتر ثم نقوم بإضافة نص كوب الزبدة الذائبة إلي المكونات الجافة السابقة ونخلطهم مع بعض باستخدام المضرب اليدوي ونستمر في العجن حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية. نقوم بتغطية العجينة بكيس ونتركها حتى ترتاح لمدة 30 دقيقة حتى تتخمر. نقوم بإحضار مقلاة لا تكون بلصق الطعام، ثم نضعها على النار وتكون متوسطة الحرارة، نقوم بوضع ملعقة من العجينة على شكل دائرة حتى تمتلئ المقلاة من دوائر العجينة ونتركها حتى تصدر فقاعات وتنشف ويصبح لونها مائل إلي الذهبي. نحضر قطعة من القماش ونقوم بوضع عالعجينة الجاهزة التي تم تسويتها. نقوم بتحضير الحشوات التي تفضلونها ونقوم بحشو القطايف ثم نقوم بقليها في الزيت أو نحمرها، نقوم بتحضير القطر ( الشربات) ونضعه على القطايف المحشية حتى يصبح مذاقها مناسب. نقوم بتحضير القهوة التركي بجانب هذه الوصفة وتقدم بعد الفطور في ايام رمضان. من الممكن أن نستبدل مشروب القهوة ب أي مشروب يفضل أخر حسب الرغبة. حشوة القشطة للقطايف: تتكون مكونات الحشو من: 3أكواب كبار من الحليب السائل، 3 ملاعق كبار من السكر الأبيض، 5 ملاعق من النشا، ملعقة صغيرة فانيليا، ملعقة صغيرة ماء زهر. نقوم بوضع الحليب على النار حتى يسخن، ثم نقوم بإضافة السكر والفانيليا وماء الزهر ونحرك الخليط حتى يتم ذوبان السكر جيداً، نقوم بترك الحليب على نار هادئة جداً. نحضر كوب كبير فارغ ثم نقوم بوضع النشا والقليل من الماء حتى يتم ذوبان النشا، نقوم بوضع خليط النشا على خليط الحليب ونقوم بخلطهم جيداً وباستمرار حتى لا يحصل كتل من النشا وتفسد القشطة. نترك خليط القشطة يبرد حتى يتم استخدامه في حشي القطايف، وممكن نستخدم حشو القشطة مع حلوي البسبوسة يعطي لها مذاق رائع بجانب البسبوسة. نقوم بحشو القطايف بخليط القشطة ونقوم بتزينها بالقليل من المكسرات. أوقات العمل في رمضان 1442 حشوة القشطة للقطايف:

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