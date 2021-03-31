طريقة عمل عجينة القطايف في البيت لتحضيرها في شهر رمضان

طريقة عمل عجينة القطايف في البيت… من أكثر ما يزداد البحث عنه في الوقت الحالي هو طريقة عمل عجينة القطايف استعداداً لقدوم شهر رمضان المبارك التي يكثر تناول القطايف خلاله بالطرق المختلفة والمتنوعة، حيث تعتبر القطايف واحدة من الحلويات الشرقية التي تتمتع بطعم جميل للغاية ويرجع أصولها إلى العصر العثماني، وبالرغم من مرور تلك السنوات إلا أن القطايف مازالت تحتل مكانة مهمة بين الحلويات ولها مكانة خاصة على مائدة شهر رمضان، ويمكن عمل عجينة القطايف في البيت بسهولة وبمكونات متوفرة في البيت وتخزينها في الفريزر لتحضيرها خلال شهر رمضان، وفي هذا المقال تابعونا متابعينا الكرام لموقعنا المتميز ثقفني طريقة عمل عجينة القطايف في البيت.

مكونات عجينة القطايف:

يرتبط شهر رمضان بعدد من الحلويات العربية والتي اشتهرت في العالم العربي كله، ومنها القطايف التي يمكن عمل عجينها في البيت بكل سهولة وتحتاج للمكونات التالية:

كوبين ونصف دقيق.

ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة صغيرة سكر.

كوبين ماء دافئ للعجن.

ذرة ملح.

في كوب من الماء الدافئ يتم تذويب السكر مع الخميرة ويترك الخليط في مكان دافئ حتى تتفاعل ويزداد حجمها.

في قدر كبير يوضع الدقيق مع الملح ونقلبهما جيداً، ويضاف عليه خليط الخميرة والماء وتعجن المكونات جيدا، مع إضافة باقي مقدار الماء تدريجياً مع التقليب المستمر.

تترك العجينة في مكان دافئ حتى تتخمر لمدة ساعة على الأقل حتى يزداد حجمها.

توضع العجينة من جديد في وعاء الخلاط ويتم خفقها حتى تكون العجينة سائلة متجانسة، وتوضع العجينة من جديد في وعاء وتترك حتى تتخمر.

نحضر طاسة تيفال كبيرة ونتركها لتسخن ونضع فيها مقدار مغرفة من العجينة حتى تنضج العجينة على جانب واحد فقط، وهكذا حتى تنتهي كمية العجينة كلها.

يتم حشو القطايف بالحشوات المختلفة “المهلبية، القشطة، المكسرات، الجبن” وغيرها.

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طريقة عمل عجينة القطايف: