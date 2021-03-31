أسهل طريقة لعمل شاورمة الفراخ بوصفة سهلة وللذيذة في المنزل

تعد وجبة شاورمة الفراخ، من ألذى الوجبات التي يمكن تناوله في وجبة الغداء أو العشاء، لأنها تحتوي علي الكثير من الفيتامينات والبروتينات، فهي تعد من أشهي وألذى المأكولات المصرية الشهية، تعد من أفضل الوجبات التي يمكن تقديمها للأطفال، فهي وجبة تحتوي علي سعرات حرارية مرتفعة، فهي وجبة يمكن تحضيرها في وقت قليل جداً، فهي تحتوي علي فوائد كثيرة يحتاجها جسم الأنسان خلال يومه، لأنها تحتوي علي اللحوم البيضاء التي يحتاجها الجسم، فهي وجبة يعشقها كثير من الكبار والصغار، فهي وجبة مصرية مشهورة جداً، فاكل الأمهات تبحث علي الطريقة الصحيحة لصنعها في المنزل بأقل تكلفة، هي وجبة سريعة التحضير وخفيفة جداً علي المعدة، فهي وجبة تشتهر بمذاق خاص جداً، لذلك سوف نتعرف اليوم من خلال هذا المقال، علي طريقة عمل شاورمة الفراخ في المنزل بأبسط الطرق.

مكونات طريقة عمل شاورمة الفراخ في المنزل

سوف نقدم لكم الأن مكونات عملشاورمة الفراخ في المنزل وهي كما يلي:-

صدور فراخ.

ملعقة من الزيت.

حبة طماطم كبيرة.

حبة بصل كبيرة.

فلفل رومي أخضر.

ملح وفلفل أسود.

بهارات فراخ.

ملعقة كبيرة من كزبرة الناشف.

طريقة التحضير

نقدم لكم من هنا طريقة التحضيرفي المنزل وهي كالاتي:-

نقوم بتقطيع صدور الفراخ إلي قطع صغيرة جداً، ونقطع الطماطم والبصل والفلفل الرومي إلي شرائح. نقوم بوضع طاسة علي النار، ونضع فيها قليل من الزيت وعندما يسخن الزيت، نقوم بوضع البصل ونقلب حتي يذبل ثم نضع قطع صدور الفراخ عليهم ونستمر في التقليب. ثم نقوم بوضع الطماطم عليهم ونقلبهم مع بعض جيداً، ونضيف إليهم بهارات الفراخ والملح والفلفل الاسود، ونتركهم علي نار هادي حتي تنضج تماماً، عند التقديم يمكن تقديمها مع سلطة الخضار أو سلطة الطحينة.