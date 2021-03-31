7 وجبات عشاء صحي سريع.. أِهى الأكلات وسهلة التحضير

عشاء صحي سريع، هو العشاء الذي يملك عناصر صحية خفيفة قبل النوم بدون الزيوت الكثيرة والدهون التي تضر الجسم أثناء النوم، فوجبة العشاء من أهم الوجبات في اليوم ولكن الشخص منا يحتار في اختيار وجبة عشاء صحي سريع صحية نظراً لأنها ممكن أن تسبب في زيادة كبيرة جداً في الوزن بسبب النوم بعد العشاء لعدم وجود مجهود يبذل من الشخص فتعتبر وجبة العشاء هذه متكاملة لأنها تكون بعد عمل يوم طويل وشاق لذلك نقدم لكم 7 أفكار لوجبة العشاء. طريقة عمل ساندويتش سلطة التونة نصف علبة تونة وتكون مصفاة من الزيت الخاص بها.

فلفل أخضر صغير مقطع.

نصف بصلة صغيرة مقطعة.

فلفل أسود قليل جداً.

ليمون.

ورق الخس.

العيش المفضل لك. مكونات عمل ساندويتش سلطة بالفاصولياء والجبنة نصف كيس من المكرونة

نصف علبة فاصولياء معلبة

ربع ذرة معلبة وتكون حلوة

ثلاث ملاعق جبنة من النوع المفضل لك وملحها خفيف

معلقتين صغيرة من زيت الزيتون

فص ثوم مفروم

ملح وفلفل أسود

ليمون

الفلفل الأخضر الحار أو البارد طريقة عمل ساندويتش سلطة بالفاصولياء والجبنة ضعي حلة على النار وبها ماء مغلي مع القليل من الملح. افرغي المكرونة واتركيها حتى تنمو حسب الوقت المدون على الغلاف. قومي باحتفاظ كوب من الماء المغلي من المكرونة المسلوقة. قومي بتصفية المكرونة وضعيها في إناء اخر. قومي بوضع المكونات الفلفل والثوم والليمون. ضعي زيت الزيتون مع التقليب حتى ينعم القوام. ضيفي الفاصوليا والذرة وقلبي ثم الجبنة وبالهناء والشفاء ياست الكل. مكونات عمل دجاج بالثوم والطماطم قطعتين صدر من الدجاج المخلي

زيت زيتون

ملح

فلفل

نصف معلقة من الزعتر الجاف

أربعة حبات من الطماطم الطازجة

ثلاث فصوص من الثوم المفروم

ورق ريحان

فلفل أسود

ملح

زعتر جاف طريقة تحضير دجاج الثوم والطماطم قومي بتقطيع الدجاج لقطع متوسطة مع تتبيلها بالملح والفلفل الأسود مع الزعتر المجفف. قومي بتسخين مقلاة الزيت على النار مع ملعقة زيت الزيتون مع الدجاج. قومي بإخراج الدجاج بعد أن يأخذ اللون. قومي بتهدئة النار على مقلاة الزيت وضعي زيت الزيتون مره أخرى ثم الثوم والزعتر وقلبي دقيقة. قومي بوضع شرائح الطماطم مع الملح والفلفل الاسود. ثم قومي بوضع الدجاج وورق الريحان وتركها حتى تنمو ثم قدمي طعامك وبالهناء والشفاء. إمكانية إصدار شهادة تأمينات للمنشأة .. تعرف على الخطوات بالتفصيل طريقة عمل ساندويتش سلطة التونةمكونات عمل ساندويتش سلطة بالفاصولياء والجبنةطريقة عمل ساندويتش سلطة بالفاصولياء والجبنةمكونات عمل دجاج بالثوم والطماطمطريقة تحضير دجاج الثوم والطماطم

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