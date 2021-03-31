طريقة عمل طاجن البطاطس بالدجاج لذيذ الطعم في المنزل

طاجن البطاطس بالدجاج ، من أشهى وألذ الوجبات التي تقوم ست البيت بإعدادها لأسرتها في المنزل، والبطاطس من أشهر أنواع الخضروات، حيث تدخل في عملية إعداد أغلب الوجبات ويعشقها الأطفال بكثرة، ويعشق الكبار هذه الوجبة لأنها تحتوي على العديد من البهارات التي تعطي للأكل نكهة مميزة وطعم لذيذ، وتستطيع كل سيدة أن تقوم بصناعتها في البيت مثل أحسن المطاعم، إذا اتبعت الخطوات الصحيحة في إعداد هذه الوجبة الشهية المشهورة في كل البلاد العربية، وتحتوي هذه الطبخة على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل طاجن البطاطس بالفراخ في المنزل بأبسط وأسهل الخطوات.

مكونات طاجن البطاطس بالدجاج

يحتوي الطاجن على العديد من المكونات التي تتوفر في كل بيت وهى كما يلي:-

عدد 2 حبة كبيرة من البطاطس المقطعة مكعبات كبيرة. عدد 2 حبة كبيرة من الطماطم المقطعة مكعبات ذات حجم كبير. عدد 2 بصلة مقطعة شرائح. 5 فصوص ثوم مفروم. 2 عود من البصل الأخضر المفروم. كوب واحد كمن اللبن الزبادي. كيلو من الدجاج المقطع. عدد 4 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو الزيت النباتي. ربع كوب كزبرة مفرومة. عدد 2 ملعقة صغيرة ملح. ملعقة واحدة كبيرة عسل. نصف ملعقة صغيرة كركم. نصف ملعقة صغيرة شطة مجروشه. عدد 2 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة. عدد 1 ملعقة صغيرة كاري. ربع ملعقة صغيرة قرنفل. 6 حبات من الهيل. 1 عود صغير قرفة. عدد 2 ورقة غار. عدد 1 بصلة مقطوعة نصفين. عدد 1 ملعقة كبيرة زنجبيل مفروم. نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود. عدد 1 ملعقة صغيرة بابريكا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف مع كل ست بيت طريقة تحضير طاجن البطاطس بالدجاج في المنزل من خلال إتباع الخطوات التالية:-

نقوم بوضع الدجاج المقطع في وعاء، ونرش عليه الفلفل الأسود والملح ونقلبهم ونتركهم جانباً.

نضع 2 ملعقة من الزيت في طاسة واسعة حتى يسخن، ثم نضع شرائح البصل ونقلبهم حتى يصبح لونهم ذهبي.

نضع زيت الزيتون في نفس الطاسة، ثم نقوم بوضع الثوم ونقلبهم قليلاً.

نقوم بوضع البصل الأخضر والزنجبيل ونقلبه حتى يذبل قليلاً، ثم نقوم بوضع ورق الغار وعود القرفة والهيل والقرنفل ونقلبهم.

نضع قطع الدجاج بالطاسة ونقلبهم حتى تجف الماء من الطاسة تماماً.

نضع البصلة المقطعة نصفين ونلقبهم لمدة دقيقة، ثم نقوم بإضافة البطاطس ونستمر في التقليب.

نقوم بوضع الطماطم ونقلب، ثم نضع البابريكا والكاري والكركم ونصف ملعقة زبادي ونقلب.

نضع بقية الزبادي، والعسل، والبهارات المشكلة، والملح، وحب الهيل، والفلفل الأسود، والشطة المجروشه، ونتابع عملية التقليب حتى تصبح جميع المكونات متجانسة مع بعضها البعض، وتتشبع قطع الفراج بنكهة البهارات.

نقوم بوضع المكونات السابقة في طاجن كبير ونغلقه بورق الألمنيوم، ونقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة.

نضع الطاجن في الفرن لمدة 45 دقيقة، ثم نقوم بإزالة ورق الألمنيوم، ونضع شرائح البصل المحمر والكزبرة ونحمر الطاجن من فوق.

نقوم بإخراج طاجن البطاطس بالفراج من الفرن، ونقدمه ساخن بجوار طبق من الأرز وبالهناء والشفاء.

فوائد طاجن البطاطس الدجاج

هناك فوائد عديدة تحتوي عليها مكونات هذا الطاجن وهى كالآتي:-

الدجاج من أهم اللحوم التي تحتوي على نسبة عالية من البروتينات وتعمل على بناء العضلات والجسم عموماً. تحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات التي تقوي العظام وتساعد في امتصاص الكالسيوم. تحتوي على فيتامين A الذ يعمل على تقوية البصر. يقوم بضبط نسبة السكر وضغط الدم لاحتوائه على دهون مشبعة. يستخدم في عمليات الرجيم لأنه يساعد في إنقاص الوزن. يقلل عملية الإصابة بالسرطان وخاصة سرطان القولون والمستقيم. يعالج فقر الدم لاحتوائه على الحديد.