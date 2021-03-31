تطويل الشعر بسرعه الصاروخ فقط ضعيها علي الشامبو ولن يتوقف شعرك عن النمو

تطويل الشعر بسرعه الصاروخ عندما تتعرض لبعض المشاكل الصحية سوف يتأثر شعرك أو عندما تواجه بعض الأمراض مثل الضغط أو السكر فسوف تجد أن الشعر قد توقف نموه بالإضافة إلى ذلك سوف تجدي فراغات كثيرة في الشعر ولكن أصبح معالجه الشعر امرأ قد يتطلب العديد من البحث والتصفح، لذلك وجدنا أن الحل في استخدام بعض الوصفات الطبيعية التي نقوم بإضافتها للشامبو بدلا من أن نقوم بتتباع دكتور متخصص أو استخدام بعض المواد الكيميائية في هذا الماسك قد يساعدنا بشكل كبير لتنعيم الشعر وتطويله والتخلص من التساقط و يوقف ايضا مما يؤدي إلى التخلص من الفراغات التي تتواجد به. تطويل الشعر بسرعه الصاروخ زيت النعناع ثلاث ملاعق.

زيت الحلبه ملعقتين.

زيت الخروع ثلاث ملاعق. طريقة الاستخدام نقوم بوضع زيت النعناع مع زيت الحلبة.

وثلاث ملاعق من زيت الخروع و نقوم باضافته فى وعاء عميق.

ثم نبدأ في تطبيق هذا الماسك على الفراغات التى تتواجد فى الشعر.

ولكن يمكننا أيضا نقوم باضافته الشامبو حيث يكون أسهل مما يمكن تطبيقه على الشعر.

انتظري عزيزتي 10 دقائق.

ثم قومي بغسل شعرك باستخدام البلسم . فوائد زيت النعناع للشعر يعمل على انتعاش الشعر. يساعد أيضا على التخلص من الفراغات التي تتواجد في الشعر. مما يزيد أيضا بصيلات الشعر. هو يعطي الشعر لمعان هائل. زيت اللافندر للشعر ثلاث ملاعق زيت اللافندر.

ملعقة كبيرة من زيت السمسم.

ثلاث ملاعق من زيت جوز الهند.

ماء الأرز ملعقتين

. زيت إكليل الجبل طريقة الاستخدام نضع زيت اللافندر مع زيت السمسم ونقوم في إضافته مع زيت جوز الهند.

نخلط جميع المكونات جيدا من نقوم باضافة هذا المزيج لكمية بسيطة من ماء الأرز.

نخلط المكونات اكثر وبعد ذلك نقوم بإضافته إلى الشامبو.

ننتظر لمدة عشر دقائق مع رج هذه الزجاجة.

نبدأ تطبيقها على الشعر.

يمكنك بعد ذلك أن تقومي بغسيل شعرك جيدا. اعملي الكيكة الباردة بالبسكويت بدون فرن في 10 دقائق فقط

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