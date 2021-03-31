ملعقة واحدة فقط لتخزين وحفظ الليمون برة الثلاجة وبرة الفريزر من السنه للسنه

ملعقة واحدة فقط لتخزين وحفظ الليمون، حفظ وتخزين الليمون بطريقة جيدة في المنزل لأنه يستخدم في تحضير الكثير من الأطعمة والوجبات، فقد يستخدم في تتبيل السمك وعمل السلطة الخضراء كما يستخدم في تحضير الحلوى، وقد يتميز الليمون بالمذاق المنعش ولهذا يكون من المفضل لدى ربات البيوت تخزينه في المنزل حتى يتم استخدامه في أي وقت. ملعقة واحدة فقط لتخزين وحفظ الليمون يحتاج الليمون إلى طريقة معينة في التخزين، حيث أنه مثله مثل باقي الخضروات الأخرى تتعرض للفساد وفقدان خصائصها وتنمو عليها العفن.

فلابد أولا من أن تقوم المرأة باختيار الليمون الصلب والصحيح أثناء الشراء ويتم غسله جيدا والتخلص من الرطوبة الموجودة فيه.

ويتم وضع الليمون بعدها في كيس ويفرغ منه الهواء ويتم الاحتفاظ به في الثلاجة لمدة أربع أسابيع في درجة حرارة 10 مئوية.

ومن أجل المحافظة على الليمون لفترة طويلة يجب أن يتم وضعه في الأرفف الوسطى أو في باب الثلاجة. ملعقة واحدة فقط لتخزين وحفظ الليمون طريقة جديدة لتخزين الليمون يتم تغليف كل حبة من حبات الليمون باستخدام رول بلاستيكي.

وفي هذه الحالة ستظل الليمون طازجة لمدة شهر على الأقل.

ومن الممكن أن يتم تغليف الليمون بورق أبيض ويحفظ في الثلاجة.

بهذه الطريقة تتمكن من المحافظة عليه طازج ومحافظ على درجة رطوبته. طريقة جديدة لتخزين الليمون طريقة تخزين الليمون من خلال تقطيعه يتم لف الليمون بقطع من الاسترتش البلاستيكي.

ويتم حفظها في رف الثلاجة حتى يظل يستخدم ثلاث أيام.

يمكن تخزينه عن طريق التفريز ووضعه في الفريزر فهو عن طريق استخدام هذه الطريقة يدوم حتى سنة وأكثر . طريقة تخزين الليمون من خلال تقطيعه الليمون من الخضروات التي لا غنى عنها في كل منزل وفي بعض أوقات السنة يكون سعره قليل وتحتاج ربات المنزل إلى معرفة كيفية تخزين الليمون واستخدامه في وقت آخر رسوم الاقامة المميزة في السعودية 2021 والشروط اللازمة للحصول عليها

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