اعملي الكيكة الباردة بالبسكويت بدون فرن في 10 دقائق فقط

طريقة عمل الكيكة الباردة، الكيكة الباردة من أنواع الحلويات المميزة والسهلة والتي تتميز بطعم مختلف ورائع، حيث أن مكوناتها بسيطة ومختلفة جداً عن الكيكة العادية، ويمكن تحضيرها في وقت بسيط وبدون الحاجة للفرن، وإليكم ألذ وصفة لإعداد الكيكة الباردة، لن تحتاجي لشرائها من الخارج مرة أخرى. طريقة عمل الكيكة الباردة طريقة عمل الكيكة الباردة مكونات عمل الكيكة الباردة بالبسكوت وبدون فرن فى 10 دقائق فقط: أربعة وعشرون باكو من البسكوت الخاص بالشاي.

باكو من بودرة الكاسترد.

نصف كوب من الكريم شانتيه الخام.

سكر ناعم بمقدار خمس ملاعق حجم كبير.

ربع كوب ماء مثلج.

لبن بمقدار نصف كوب.

مكسرات مجروشة.

صوص الشيكولاته. خطوات عمل الكيكة الباردة بالبسكويت أولاً نحضر الكريم شانتيه عن طريق سكب الكمية كاملة في وعاء يكون عميق ويضاف إليه الماء والسكر.

ويتم خفقه باستخدام المضرب الكهربي حتى نحصل على قوام الكريمة ثم نضعها في الثلاجة لحين استخدامها.

ثم يتم تحضير الكاسترد بوضع الكاسترد البودرة واللبن في وعاء ويتم تذويبه جيداً ثم يوضع على النار مع التقليب المستمر لحين أن يكون قوامه ثقيل ثم يرفع ويترك ليبرد.

وبعدها نحضر صينية ويفضل أن تكون بايركس والبدء بوضع البسكوت به ورصه متساوياً. ويسكب عليه كمية متناسبة من الكاستر ويفرد على البسكوت، ثم يتم رص طبقة ثانية من البسكوت ويسكب كاستر مرة أخرى حتى يصبح متبقي طبقة واحدة فقط بالصينية مع الحرص أن تكون آخر طبقة بسكوت.

وهنا نضع الصينية بالفريزر حتى يصل إلى درجة برودة عالية.

ثم نخرجها ونسكب فوقه كمية الكريم شانتيه ويفرد بشكل يكون متساوي ونضع على الوجه المكسرات المجروشة.

ونضع طبقة أخرى من صوص الشيكولاته الجاهز أو المُعد فى البيت وتوضع الكيكة فى الثلاجة لمدة نصف ساعة مرة أخرى، ثم تقطع وتقدم. الكيكة الباردة بالجلي خطوات عمل الكيكة الباردة بالبسكويتالكيكة الباردة بالجلي المكونات: باكو من الجيلي.

2 كوب من الحليب.

بسكويت.

زبدة.

نشا.

سكر.

3 ملاعق كريم شانية.

موز.

فراولة. طريقة التحضير: أولا قومي بطحن كمية البسكويت المتوفرة لديكي حتى تصبح ناعمة، ثم قلبيها من الزبد المذاب جيداً حتى تصبح شبيهه بالرمل.

ضعيها فى صينية مناسبة واضغطيها جيداً وادخليها فى الثلاجة حتى تتجمد.

بعد ذلك ضعي وعاء على النار وفيه الحليب السائل والنشا والكريم وسكر حسب الرغبة، وقلبي الخليط جيداً حتى يصبح لديكي قوام كريمي ناعم.

صبي الخليط على طبقة البسكويت وأدخليها فى الثلاجة لمدة ساعتين.

ابدئي فى تحضير الجيلي بالطريقة المعتادة والتي تكون مكتوبة على العبوة، ثم صبي الخليط ببطئ وبشكل تدريجي حتى البسكويت والكاستر.

اتركي الصينية فى الثلاجة لمدة 6 ساعات، وهكذا تصبح كيك الجيلي الباردة جاهزة للتقديم.

يمكن وضع الموز والفراولة فى خليط الجيلي وهو سائل أو تزين به عند التقديم. أوقات العمل في رمضان 1442

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