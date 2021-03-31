حضري شاورما الدجاج السوري بصوص التومية في البيت بمقادير مظبوطة

طريقة تحضير الشاورما السوري في المنزل، تعتبر الشاورما السوري من أكثر المأكولات التي انتشرت في الفترة الأخيرة وأقبل على تناولها الكثير من الأشخاص فيتم تحضيرها من لحم الدجاج المفضل من عند الكثيرين وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الشاورما السوري في المنزل. المقادير: نصف كيلو من شرائح صدور الدجاج.

نصف كأس من اللبن.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من بهارات الشاورما.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة من الثوم البودرة.

ربع ملعقة من البصل البودرة.

ربع ملعقة شطة.

ربع ملعقة من الكاري.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الخل. خطوات تحضير الشاورما السوري: المقادير:خطوات تحضير الشاورما السوري: القيام بغسل قطع الدجاج ويتم نقعها جيداً مع الخل وعصير الليمون وبعد ذلك يتم تقطيعها إلى شرائح رفيعة. بعد ذلك يتم تتبيل شرائح الدجاج بكلاً من اللبن والفلفل الأسود والملح والبهارات والبابريكا والثوم والبصل البودرة والشطة ويتم تقليب المكونات جيداً لحين أنت تجانس مع بعضها البعض وبعد ذلك يتم ترك الدجاج في الثلاجة لمدة ليلة كاملة. الحصول على طاسة كبيرة الحجم ويتم وضع فيها ربع كأس من الزيت وبعد ذلك يتم رفعها على النار ويتم تقليب فيها خليط الدجاج لمدة ربع ساعة وتركها لحين أن تنضج. بعد ذلك يتم توزيع الشاورما في خبز الصاج مع وضع الخيار المخلل والثومية ويتم لف الخبز جيداً وبعد ذلك يتم وضعه في صينية مدهونة بالزيت ويتم إدخالها إلى الفرن وتركها لحين أن يصبح لونها ذهبي. مكونات وطريقة تحضير الثومية: ثلاثة أكواب من زيت الذرة.

كأس من عصير الليمون.

رأس ثومة مفرومة.

بياض بيضتين.

رشة من الملح. طريقة تحضير الثومية: القيام بخلط كلاً من زيت الذرة مع بياض البيض وعصير الليمون جيداً في الخلاط. بعد ذلك يتم إضافة الثوم والملح للخليط السابق ويتم العجن لحين أن يتم الحصول على صلصة قوامها ناعم. بعد ذلك يتم وضع الصلصة في إناء ثم وضعها في الثلاجة وتركها في الثلاجة لمدة أربعة ساعات وبعد ذلك يتم تقديمها وبالهناء والشفاء على الجميع. طريقة تحضير شاورما اللحمة: مكونات وطريقة تحضير الثومية:طريقة تحضير الثومية:طريقة تحضير شاورما اللحمة: يتم تحضير شاورما اللحمة من اللحم المخلي البوفتيك سوف نقدم إليكم في السطور الآتية طريقة تحضير شاورما اللحمة السوري في المنزل. المقادير: نصف كيلو من شرائح اللحم.

نصف كأس من اللبن.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من بهارات الشاورما.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة من الثوم البودرة.

ربع ملعقة من البصل البودرة.

ربع ملعقة شطة.

ربع ملعقة من الكاري.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الخل. مواعيد الدراسة عن بعد في رمضان 1442 وكيفية التصويت أون لاين المقادير:

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