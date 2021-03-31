طريقة عمل بسكويت النشادر بشكل رائع وطعم لذيذ في المنزل وبأقل تكلفة

يعد بسكويت النشادر من الحلويات اللذيذة التى يرغب بها الصغار والكبار، وتعتقد السيدات بصعوبة عملها في المنزل، لذلك الكثير من السيدات تقبل على شراءها من الخارج، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة وسهولة حتى تستطيع ست البيت عملها في المنزل، وهى تتكون من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، ايضاً طريقة عمله لا تأخذ الكثير من الوقت لتحضيرها، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل بسكويت النشادر في المنزل.

مقادير عمل بسكويت النشادر

يحتوي بسكويت النشادر على مقادير بسيطة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

٣ حبات من البيض.

٢ كوب من الدقيق.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من النشادر.

نصف كوب من الزبدة.

كوب إلا ربع من السكر البودرة.

نصف كوب من الحليب.

طريقة التحضير

تتعدد طرق عمل البسكويت وهنا سوف نقدمها بطريقة جديدة وبسيطة وهو بسكويت النشادر هيا نتعرف على طريقة تحضير وهى كالتالي:-

نحضر وعاء صغير ونضع به السمن والسكر ونقلبهم جيداً إلى أن تتجانس المكونات. بعد ذلك نقوم بإضافة البيض و الفانيليا مع الإستمرار في الخلط حتى تتجانس جيدا. ثم نقوم بإضافة النشادر والحبيب ونخلط جميع المكونات مع بعضها البعض حتى يمتزج الخليط. بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق والبيكنج بودر بشكل تدريجي حتى تتكون عجينة طرية وناعمة. نحضر صينية وندهنها بالزيت ونضع فوقها ورق الزبدة، ثم نضع عجينة البسكويت بالماكينة ونخرج الأشكال ونرصها على الصينية وهكذا إلى أن تنتهي الكمية. ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وندخل الصينية الفرن ونتركه حتى ينضج ويأخذ اللون الذهبي. بعد النضج نخرج الصينية ونتركه ليبرد بعد ذلك وضعه على طبق التقديم وتصبح جاهز للتقديم.