عجينة القطايف بالطحين وصفة ولا أسهل

القطايف من حلويات رمضان المفضلة لدى الجميع، وهي حلوى سهلة التحضير في المنزل، وتحضير القطايف يتضمن خطوتين الخطوة الأولى تحضير العجين نفسه وتسويته، والمرحلة الثانية هي حشو القطايف بالحشوة التي تفضلها وقليها.

2 ونصف كوب طحين.

1 ملعقة بيكنج باودر.

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية.

2 ملعقة سكر.

3/4 كوب حليب دافيء.

2 كوب ماء دافيء.

رشة ملح.

فانيليا (حسب الرغبة).

مكونات عجينة القطايفطريقة تحضير عجينة القطايف من الطحين

يتم وضع جميع المكونات الجافة في إناء وتقليبهم معًا.

نضع الحليب ونقلبه جيدًا.

نضيف الماء ونضرب المكونات جيدًا بالمضرب الكهربائي أو بالمضرب العادي أو في محضر الطعام أو الخلاط، لكن لفترة أطول حتى نحصل على عجينة ناعمة وسائلة.

نقوم بتمرير العجين في مصفاة حتى نتخلص من أي تكتلات.

نترك العجين لمدة 10 دقائق فقط حتى يخمر.

نجهز مقلاة تيفال على ونضعها على نار أقل من المتوسطة ونتركها تسخن قليلًا.

باستخدام مكيال نأخذ مقدار واحد من العجين ونصبه في المقلاة، ونتركه حتى تظهر الفقاقيع على الوجه، ويحمر الظهر.

نرفع العجين من المقلاة ونكرر الخطوة حتى انتهاء كمية العجين، إذا لاحظنا تكون رغوة في العجين أو أنه أصبح سميك نضيف عليه قليل من الماء ونقلبه جيدًا قبل صبه في المقلاة.

نرص القطايف على فوطة نظيفة حتى تبرد، ثم نقوم بحشوها.

بمجرد أن تبرد القطايف يتم تغطيتها حتى لا تجف وتنشف قبل الحشو.

ملاحظات

يمكن الاستغناء عن الحليب واستبداله بالماء.

يمكن إضافة قليل من ماء الورد أو ماء الزهر مع الماء المستخدم في عجن القطايف.

حشوة القطايف

يمكن استخدام عدد كبير من الحشوات للقطايف، منها الحشوة الحلوة مثل القشدة أو مزيج الجبن الكريمي مع الكريم شانتيه والسكر أو الحشوات المالحة مثل اللحم المفروم المعصج أو مزيج من الجبن.

أي نوع مكسرات تفضله.

جوز هند.

ملعقة سكر أو ملعقة عسل.

رشة قرفة.

حشوة المكسرات للقطايف

يتم خلط جميع المكونات معًا وحشو القطايف بها.

يمكن دهن القطايف بمسحة من الزيت ورصها في صينية ووضعها تحت الشواية بالفرن (هذه الطريقة مناسبة أكثر للحشوات المالحة).

أو يتم تحميرها في زيت غزير على درجة حرارة متوسطة حتى تكتسب اللون الذهبي.

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تحمير القطايف