اقوى بروتين طبيعي للشعر الجاف و المتضرر وصفة معجزة خطيره لتنعيم الشعر خلال ساعه فقط

طرق طبيعية لعمل بروتين طبيعي للشعر تحلم كل فتاة بأن تحصل على شعر طويل وناعم ومفرود ولكن هذا يكون صعب جداً لأنه سوف يكلفها الكثير في شراء العديد من المكونات والمنتجات غالية الثمن ولكن هناك العديد من الخلطات والوصفات الطبيعية التي تحتوي على نسبة كبيرة جداً من العناصر التي تعمل على تغذية الشعر بعمق شديد وهذا ما حرصنا على أن نقدمه إليكم عبر هذا الموضوع.

يوجد الكثير من المكونات الطبيعية المفيدة جداً لصحة شعرك وتساهم في فرده ولمعانه وتغذيته بعمق شديد ومن أهمها الآتي:

يحتوي المايونيز على كمية كبيرة من الزيوت والدهون والبروتينات التي تعمل على فرد وتنعيم الشعر بالإضافة إلى أنه يغذيه بعمق شديد ويتم استخدامه بكل سهولة كما يلي:

قومي بوضع كوب من المايونيز على الشعر وهو جاف من جذوره حتى الأطراف.

ثم بعد ذلك عليكِ بتغطية الشعر بغطاء الاستحمام البلاستيكي وتركيه لمدة ساعة كاملة.

بعد انتهاء الوقت المحدد عليكِ بشطف الشعر بالماء البارد ومن ثم الشامبو ولكي تحصلين على نتائج أفضل قومي باستخدام هذه الطريقة مرة كل أسبوع.

يمكن أن نقول أن البيض من المكونات التي تشبه محتوياتها المايونيز من ناحية الزيوت والبروتينات والدهون التي تساهم في علاج تلف الشعر بالإضافة إلى أنه يعمل على تقوية البصيلات ويتم استخدامه بهذه الطريقة:

في وعاء قومي بخلط 3 بيضات مضاف له 2 ملعقة من زيت الزيتون وملعقة واحدة من العسل الأبيض الطبيعي.

ثم ابدئي في وضع الخليط على شعرك الرطب وخاصة فروة الرأس، بعدها قومي بغطاء الشعر عن طريق استخدام غطاء الاستحمام المصنوع من البلاستيك.

يترك الخليط على الشعر لمدة 30 دقيقة ومن ثم يتم شطفه بالماء البارد والشامبو حتى تتخلصين من رائحة البيض تماماً.