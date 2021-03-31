طريقة عمل كيكة الجلاش في المنزل خلال ثواني والطعم خطير

طريقة عمل كيكة الجلاش ، الكيك تعتبر من اشهر أنواع الحلويات واكثرها طلباً، وكل يوم تظهر أفكار جديدة ونكهات مختلفة، ومن اغرب هذه الوصفات هي كيك الجلاش، فالكثير ليس لديه معرفة بوجود نوع حلوي كهذه، لكن كل من تذوق طعمها عشقها واغرم بها، وهنا جئنا لك بأفضل مكونات وأسهلها لتحضير كيكة الجلاش الرهيبة.

طريقة عمل كيكة الجلاش

تعتبر كيك الجلاش أسهل أنواع الحلويات تحضيراً، فهي لا تحتاج لدقيق أو خلاط، كل ما عليك هو أن يتوفر لديك جلاش وباقي المكونات موجودة لديك، تعرفي معنا علي أسهل نوع حلوي واشهي طعم.

1/2 كيلو جلاش.

كوب ونص من الحليب.

1/2 كوب زبادي.

1/2 كوب سمنة.

1/2 كوب سكر.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

2 باكو فانيليا.

عدد 2 بيض.

المقاديرخطوات إعداد كيكة الجلاش

لكي تضمني نجاح طريقة كيكة الجلاش، اتبعي الخطوات التالية بتركيز ودقة:

احضري قالب دائري الشكل وقومي بكرمشة ورقة الجلاش بيديك مثل الكرة كما هو موضح بالصورة السابقة، وضعيها في القالب حتي تكتمل جميع المساحة الموجودة.

في وعاء واسع ضعي السمنة وعليها السكر وحركيهم قليلاً، ثم ضيفي اليهم البيض والفانيليا واكملي التقليب جيداً.

أضيفي الزبادي والحليب والبيكنج بودر إلي خليط البيض والسكر والسمن، وقومي بخلط جميع المكونات بحرص بالمضرب اليدوي.

قومي بتوزيع الخليط علي الجلاش، تأكدي أن جميع رقائق الجلاش تم تغطيتها بالخليط.

ضعي قالب كيكة الجلاش في الفرن علي درجة حرارة 180 وبعدها قدميها بوضع الشربات علي الكيك.

طريقة تحضير الشربات أو سيرم الحلويات.

ستحتاجين لكوب ونص سكر وضيفي اليهم كوب ونص ماء ضعيهم في وعاء علي نار متوسطة وقومي بالتقليب قليلاً حتي تذوب حبيبات السكر، ثم ضيفي نقطتين من عصير الليمون، بعدها اتركي السيرم حتي يغلي بعدها اغلقي النار، يمكنك استخدام هذا السيرم لأي أنواع حلويات.