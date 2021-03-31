طريقة عمل مخلل الليمون وسر نجاح الليمون المخلل بطريقة سهلة

طريقة عمل مخلل الليمون، يعتبر الليمون المخلل من اشهي المقبلات في العالم العربي والتي يحبها الكثير ويفضلون تناولها مع الوجبات وخاصة الوجبات ذات الطابع الشرقي، ويوجد العديد من الطرق لتخليل الليمون منها بحبة البركة وفي هذه المقالة نقدم لكم الوصفة الأفضل علي طريقة الشيف عظيمة حمدي بالإضافة الي سر نجاح المخلل. طريقة عمل مخلل الليمون طريقة عمل مخلل الليمون مكونات مخلل الليمون 2 كيلو ليمون.

ربع كيلو فلفل حار “اختياري”.

2 كوب كبير عصير ليمون.

نصف كوب من العصفر.

نصف كوب كبير من حبة البركة.

1 كيس ملح.

زيت. طريقة تخليل الليمون بخطوات سهلة قومي بغسل الليمون جيداً، ثم انقعيه في الماء لمدة يوم كامل.

قومي بإخراج الليمون من الماء وتصفيته تماماً وتركه قليلاً بالمصفاة للتأكد من التخلص من الماء الزائد.

قومي بشق الليمون من الجزء العلوي شق طولي وشق عرضي على شكل علامة “+”.

في وعاء متوسط الحجم، قومي بوضع الملح والعصفر وحبة البركة واخلطيهم معاً جيداً.

قومي بوضع خليط العصفر وحبة البركة في شقوق الليمون، ثم قومي بوضع الليمون في برطمان نظيف وجاف تماماً ومحكم الغلق مع وضع الفلفل الحار في البرطمان بين طبقات الليمون.

قومي بخلط عصير الليمون مع القليل من الماء واخلطيهم جيداً، ثم قومي بإضافة المزيج على الليمون حتي يغطيه تماماً.

قومي بإضافة الزيت علي وجه البرطمان ثم قومي بإغلاقه بإحكام واقلبيه رأساً على عقب عدة مرات حتي يتم مزج مزيج عصير الليمون مع الليمون والفلفل.

قومي بوضع الليمون المخلل في مكان جاف لمدة شهر على الأقل.

في مكان جاف لمدة شهر على الأقل. يصبح مخلل الليمون جاهزاً بعدها واحرصي علي إغلاق البرطمان جيداً بعد كل مرة استخدام. إذا كنتي تريدين عمل مخلل الليمون السريع فيجب عليكي ان تقومي بسلق الليمون نصف سلقه وتتبعي نفس الخطوات الموضحة ويمكنك استخدام مخلل الليمون بعد أسبوع. سر نجاح مخلل الليمون سر نجاح مخلل الليمون تعتبر هذه الحيلة هي العامل الأساسي لنجاح الليمون المخلل وصنعه بأفضل طريقه: إن يتم نقع الليمون ليلة كاملة حتى يصبح طري و جاهز للحشو.

إن يترك الليمون المخلل حتى يتخلل لمدة شهر ولا يفتح قبل المدة المشار إليها. من فوائد تناول مخلل الليمون انه يساعد علي الهضم لإن عملية تخليل “تخمير الليمون” تزيد من قيمته الغذائية لاحتواءه علي البكتيريا النافعة بالإضافة لاحتواء الليمون علي مضادات الأكسدة. مزايا فيزا سيغنتشر بنك الرياض وتفاصيل كافة رسوم بطاقة سيجنتشر الائتمانية

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