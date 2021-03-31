أسهل طريقة لعمل الفراخ المشوية على الفحم

الفراخ المشوية، هي من اشهى الاكلات التي من الممكن ان نتناولها فمن منا لا يحب الفراخ المشوية، وتفضل ربة المنزل ان تقوم بتحضيرها في المنزل بدلا من شرائها جاهزة فهي بهذا تضمن ان تكون الفراخ نظيفة ومعدة بطريقة اكثر امانا ولكن تتبيلة الفراخ المشوية الجاهزة او فراخ الحاتي لها سر واليوم من خلال السطور القادمة سنتعرف على هذا السر . طريقة عمل الفراخ المشوية على الفحم: طريقة عمل الفراخ المشوية على الفحم: المكونات : ربع كوب من عصير الليمون

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم

ملعقة الثوم المفروم

فرخة صغيرة مقطعة الى اربع قطع

ملعقة صغيرة من الفلفل الحار

ملعقة صغيرة من البابريكا

ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود

ملعقة ملح حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة من الكمون. طريقة التحضير: نقوم باحضار وعاء كبير ونضع به جميع المكونات ونقوم بنقع الدجاج في هذه التوابل لمدة ليله كاملة على الاقل ونضعها في الثلاجة ، حتى تتشرب التتبيلة ثم نضع الدجاج المتبل على شبكة الشواية بعد ان نقوم وضعنا به الفحم ثم نترك الفراخ على الشواية لمدة عشرين دقيقة مع التقليب المستمر حتى تنضج وتتحمر من الطرفين. أجنحة الدجاج المشوي المكونات : 2 علبة زبادي

2 ملعقة كبيرة زيت الزيتون

2 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم

عصير ليمون

فص ثوم مقطع

ملح حسب الرغبة

كيلو اجنحة الدجاج

عصير طماطم طريقة التحضير: نحضر وعاء كبير ونضع به جميع المكونات ونقوم بتقليبهم جيدا حتى تختلط التتبيله ثم نقوم بإدخالها الثلاجة لمدة ليلة كاملة حتى تتشرب التتبيلة.

ثم نقوم بشوي الدجاج على الفحم حتى تنضج وتحمر الاجنحة ثم نقوم بوضعه في طبق التقديم. أبسط الطرق لحل الواجبات المدرسية من خلال منصة مدرستي

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