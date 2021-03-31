طريقة عمل كيكة الليمون الخفيفة اللذيذة في البيت في أقل من 45 دقيقة

سنقدم لكم اليوم طريقة عمل لكيكة لذيذة، وغير معتادة تماما، وتعتبر واحدة من إخف الكيكات على الإطلاق كيكة الليمون، وتعتبر من الكيكات الشهية واللذيذة وبطعم رائع ومميز وخفيفة على المعدة، تابعي معي لتتعرفي على طريقة عمل كيكة الليمون بسهولة في البيت، ستشكريني عليها.

طريقة عمل كيكة الليمون

ستحتاجين بالإضافة إلى المقادير التي سنذكرها إلى الصينية التي ستخبزي بها كيكة الليمون في الفرن، وستحتاجين إلى مضرب سواء كان يدوي أم آلة، وستحتاجين إلى المقادير الآتية:

1 كوب من الدقيق ويفضل أن يكون دقيق مخصص لعمل الكعك.

كوب إلا ربع 3/4 من السكر.

4 عدد من البيض النيء.

2 عدد من الليمون الأصفر.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

2 ملعقة صغيرة من البايكنج باودر.

ربع 1/4 كوب من الحليب.

قومي بتكسير ال4 بيضات وافصلي الصفار عن البياض في طبقين مختلفين.

قومي ببشر قشرة الليمون واعصري الليمون في كوب.

في وعاء صغيرة أحضري الزبدة وقومي بتسييحها وضعي بها ملعقتين من الزيت النباتي.

في وعاء العجن قومي بصب بياض البيض به وصبي عليه نصف كمية السكر المطلوبة في المقادير.

قومي بضرب بياض البيض والسكر بالمضرب اليدوي أو بالماكينة حتى يصبح القوام خفيف ومتماسك.

في طبق آخر صبي به 4 من صفار البيض وضعي عليه بشارة الليمون.

صبي عصير الليمون على الخليط.

صبي الحليب على الخليط.

قومي بتقليب الخليط بالمضرب حتى يتجانس.

صبي ملعقة صغيرة من الفانيليا على الخليط.

أضيفي نصف الكمية المتبقية من السكر في خليط الصفار وبشارة البيض والفانيليا.

قلبي جيدا بالمضرب.

أضيفي الدقيق إلى الخليط.

وقلبي الخليط حتى يتجانس ويصبح الخليط المتجانس.

أضيفي خليط بياض البيض والسكر إلى الخليط الأخير.

قومي بالتقليب حتى يتجانس الخليط.

أحضري الصينية وصبي بها الخليط.

ضعي الصينية في الفرن حتى تستوي كيكة الليمون.

بعد أن تبرد الكيكة قومي بعمل ثقوب بها.

صبي ربع كوب الحليب على الكيكة حتى تتشربها.

مقادير كيكة الليمونخطوات عمل كيكة الليمون

وهكذا تكوني قد تعلمتي طريقة عمل كيكة الليمون السهلة واللذيذة والخفيفة، لتتعرفي على طريقة عمل التشيز كيك اضغطي على الرابط طريقة عمل التشيز كيك ب 5 مكونات فقط في البيت، ولتتعرفي على طريقة عمل البان كيك اللذيذة اضغطي على الرابط طريقة عمل البان كيك الهش واللذيذ في المنزل، بصحة وعافية.