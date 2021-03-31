أرخص كيراتين طبيعي لفرد شعرك وتنعيمه وزيادة كثافته

فرد وتنعيم الشعر بواسطة مكونات طبيعية لا يكلفك الكثير، حيث أنه بمكونات بسيطة للغاية لن تكلفك سوى جنيهات بسيطة ستحصلين على كيراتين طبيعي له آثار مدهشة ونتائج إيجابية فعالة على شعرك، خاصة لمن يعانون من هيشان الشعر وخشونة الشعر ومن لديهم شعر مجعد، منتجات الكيراتين والبروتين التي توفرها مراكز التجميل لها مفعول سحري فعلا على الشعر ، إلا أنها مع الاستخدام المتكرر لها قد تتسبب في حدوث آثار جانبية على شعرك وفروة رأسك، فقد تتسبب في حدوث تساقط للشعر وذلك بفعل المواد الكيميائية التي تحتويها تلك المنتجات، ولذلك ننصح دائما بالمنتجات الآمنة وهي المنتجات الطبيعية التي قد تأخذ وقتا أطول في تحقيق النتائج، إلا أنها ستتحقق بعد بعض الإستخدامات المتكررة، حتى ولو على أسوأ التقديرات أن أحد المنتجات لم يصلح لشعرك، فالمؤكد هنا أنها لن تسبب أي أضرار أو آثار جانبية على الشعر.

وصفة فرد الشعر بالكيراتين الطبيعي

هذه الوصفة نشرت تفاصيلها المذيعة المصرية رضوى الشربيني، من خلال برنامج “هي وبس” الذي يعرض على قناة سي بي سي سفرة، وتتكون مكونات هذا الماسك من النشا بمقدار أربعة ملاعق كبيرة والعسل الأبيض بمقدار ملعقتين كبيرتين وملعقتين كبيريتن من زيت الزيتون “يفضل اختيار نوع زيت الزيتون البكر”.

قبل البدء في تطبيق الوصفة على الشعر قومي بغسل شعرك بالماء الفاتر والشامبو وذلك لضمان أن يكون شعرك نظيفا خاليا من أي أوساخ ودهون، ثم نبدأ في تجهيز الوصفة بإضافة المكونات جميعها مع بعضها البعض في وعاء ويتم تقليبهم جيدا حتى تتجانس جميع المكونات، ويتم تخفيف الوصفة بزيت الزيتون في حالة كانت جامدة بعض الشئ.

الطريقة الصحيحة لفرد الشعر بالكيراتين الطبيعي

نبدأ في تقسيم الشعر إلى خصلات متعددة بحسب كثافة شعرك، ثم يتم وضع الخليط على خصلة تلو الأخرى حتى تنتهي من جميع أجزاء الشعر، يفضل استخدام فرشاة لفرد الخليط على الشعر، ومشط لتمشيط الخليط ليستفيد الشعر منه جيدا، وبعد ذلك يتم ارتداء البونيه أو كيس بلاستيكي على الشعر بعد لفه، ويترك لمدة 60 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر والشامبو، على أن يتم تكرار الوصفة مرتين بالأسبوع وحتى الحصول على أفضل النتائج.