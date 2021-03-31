طريقة بروستد الروبيان الهش وطريقة القلي الصحي بدون زيوت تتعب المعدة

طريقة بروستد الروبيان، طريقة عمل بروستد الروبيان بطريقة شهية وجميلة لك ولأسرتك فيعتبر البروستد كما يقال عنه أنه وصفة وصنعه فليس كل بروستد يطلع طعمه مضبوط ولذلك في تلك الوصفة سنشرح لك طريقة عمل بروستد الروبيان بطعم مختلف بس حكاية. طريقة عمل بروستد الروبيان طريقة عمل بروستد الروبيان أولاً المكونات: ثماني قطع متوسطة الحجم من الروبيان المنظف جيداً. ثلاث ملاعق خل أبيض + ملعقة ملح طعام.

ملعقة من الثوم البودرة.

سنبدأ بعمل خليط البيض الذي سيخلط به الروبيان.

4 بيضات متوسطة الحجم + ملعقة من الفلفل الأسود + كوب إلا ربع من الحليب + نصف ملعقة من ملح الطعام.

ثانياً: مقادير تغليفة البروستد المضبوط: كوبان من الطحين + كوب من الكورن فليكس المكسر + نصف ملعقة من كلاً من الملح الفلفل الأسود البيكنج بودر + نضع نصف كوب من الطحين علي جاني احتياطي عند الحاجة له.

ثالثاُ: طريقة تحضير البروستد:

* نبيل قطع الروبيان بعد تنظيفها جيدا بالمكونات الجافة التي ذكرت الملح والفلفل الأسود والثوم البودرة ونتركه في البراد أو الثلاجة لمدة ثلاث ساعات.

نخلط خليط البيض والحليب والفلفل الأسود في وعاء ثم في وعاء أخر نضع المكونات الجافة من الطحين والكورن فليكس والبهار اللازم معهم ثم نحضر طبق الروبيان المسبق وضعه في الثلاجة بعد مرور ثلاث ساعات نأخذ قطع الروبيان قطعة قطعة نمررها بهذا الترتيب علي الخليط نضع القطعة ونغمسها في وعاء الطحين والكورن فليكس ثم نأخذها ونغمسها في وعاء البيض ثم نغمسها في وعاء الطحين والكورن فليكس المخلطوان ثم نضعها في صنية موجود عليها ورق زبدة ثم نحضر صنية نضع فيها زيت ساخن جدا لدرجة الغليان ونضع فيها قطع الروبيان ونقلبها علي الوجه الأخر حتي تحمر وتقرمش وتوصل إلى درجة اللون التي تحبينها في البروستد ولكن لابد أن يكون زين غزير وسخن جداً.

عند تمام قلي البروستد الجيد في الزيت السخن ونحضر صنية ونضع عليها مناديل ورقية تمتص الزيت الزائد من البروستد ولا نضع الروبيان علي بعضهم قطع علي بعضها ولكن نضعها بجوار بعضها حتي لا يطري البروستد بطريقة غير مناسبة ونحافظ علي قرمشة بروستد الروبيان. مساعدات مقدمة من الديوان الملكي لإعفاء القروض أو سداد ديون للمحتاجين

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