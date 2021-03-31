كيك شاي لكل الأوقات خفيفة لأسرتك أسرار نجاح الكيك بلونه فاتح

كيك شاي لكل الأوقات، يعد الكيك عامة من أسهل أنواع الحلويات الغربية التي تحضر بسرعة ولا تحتاج إلى الكثير من الوقت أو الجهد، وتعشق ربات بيوت تحضير كيك ولكن تخشى أن لا تملك صنعها مثل الجاهزة، ولكننا اليوم سنطرح لكم أكثر من طريقة بالخطوات لعمل كيك شاي يتم تناوله في كل الأوقات سواء في الصباح على الإفطار أو ما بين الوجبات أو كوجبة عشاء خفيفة، ويمكن صنع الكيك بمختلف أنواعه في المنزل مثل حلواني تماما، وسنكشف لكم سر صنع كيك ناجح وتناوله مع كوب شاي أو الحليب أو القهوة، كما أن لها مزايا كثيرة من طعم رائع مميز وقوام طري وهش، وفوائد متعددة فإنها غنية بالفيتامينات والبروتينات والدهون الخفيفة والطاقة اللازمة للجسم ويحتاج لها الأطفال لبناء جسمهم، فهيا بنا نتعلم معا طريقة كيك كل الأوقات السهلة. مكونات كيك شاي لكل الأوقات نحتاج إلى دقيق معيار 2 كوب. نصف كوب من النشا الأبيض. عدد إثنين حبة من البيض بحرارة المطبخ خارج الثلاجة. عدد إثنين ملعقة صغيرة من الفانيليا. مقدار كوب من السكر الأبيض. مقدار كوب الأربع من زيت. أو عمل نصف كوب من زيت مع ربع كوب زبدة. كوب من حليب فاتر. ملعقة كبيرة من خل أبيض. رشة صغير من الملح. ملعقة كبيرة من بيكنج باودر. كوب صغير من لبن الزبادي. طريقة كيك شاي لكل الأوقات السهلة بسيطة في وعاء واسع ينخل كل من الدقيق والنشا والملح والبيكنج بودر أي كل مكونات الجافة، ويفضل نخلهم مرتين حتى يدخل هواء داخل دقيق.

تترك مكونات جافة جانبا، ويدهن صينية بقياس 26 بالقليل من السمنة ورش عليها دقيق وتترك صينية جانبا لحين إعداد الكيك، وتسخين الفرن أيضا قبل صنع مزيج كيك.

ثم يوضع خليط مكونات سائل في وعاء يوضع كل من البيض مع الفانيليا والسكر وخل أبيض وخفق الجيد بالخلاط لمدة 2 دقيقة حتى يكون خليط كريمي هش.

ثم يضاف على تلك المكونات كل من الزيت والزبدة والاستمرار في الخفق ويضاف عليها الحليب الفاتر مع الاستمرار في الخفق ثم يضاف عليهم الزبادي ويخفق مرة أخرى.

يكون لديك خليط كريمي يضاف عليه مكونات الجافة ولكن بالتدريج بحيث يضاف نصف كمية الدقيق ويقلب ثم يضاف باقي كمية.

ويخفق المكونان مع بعضهما عن طريق المضرب اليدوي والخلق يكون باتجاه واحد حتى يكون خليط ناعم بدون أي تكتلات، ثم تسكب تلك الكمية في صينية مبطنة.

ويخفق المكونان مع بعضهما عن طريق المضرب اليدوي والخلق يكون باتجاه واحد حتى يكون خليط ناعم بدون أي تكتلات، ثم تسكب تلك الكمية في صينية مبطنة. ثم تدخل فرن ساخن وتوضع على الرف الأوسط ويغلق الفرن، وعندما تنضج الكيكة اغلقي حرارة واشعلي شواية قليلا حتى تاخذ لون ذهبي. مزايا فيزا سيغنتشر بنك الرياض وتفاصيل كافة رسوم بطاقة سيجنتشر الائتمانية مكونات كيك شاي لكل الأوقاتطريقة كيك شاي لكل الأوقات السهلة بسيطة

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