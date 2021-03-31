طريقة توريد الشفايف والحصول على شفاه ممتلئة في المنزل

طريقة توريد الشفايف وشفاه ممتلئة ، تسعى العديد من النساء للحصول على شفاه ممتلئة وذات لون وردى وجذابة وغير مشققة والتخلص من الجلد الميت ولا تكون مجرحة وبالتأكيد ذلك يسبب الإزعاج لها وعدم الارتياح وأوجاع ر هيبة لذلك نقدم لكى طريقة توريد الشفايف والتخلص من الجلد الميت؛لكى تتخلصي من كل ما هو يؤرقك ويزعجك وتتمتعي بحياتك على أمثل وجه ممكن.

طريقة توريد الشفايف وشفاه ممتلئة

تلجأ العديد من الناس إلى الفيلر وطرق أخرى تكوني تخاطرين فيها بالنتائج وغير مضمونة واحتمال أن تعانين بعدها لإزالة هذه المواد فأتينا لكى بطرق لتوريد الشفايف والتخلص من الجلد بطريقة طبيعية بدون الم أو مخاطرة.

المكونات:

زيت جوز الهند أو زيت زيتون أو فازلين.

شطه.

جنزبيل.

قرفة.

وعاء.

سكر.

دم غزال.

ماء كركدية مغلي.

ماء شاي مصفى.

الطريقة:احضري الوعاء وقومى بإضافة الزيت أو الفازليت بمقدار معلقتين كبيرتين وأضيفي شطه بمقدار ملعقة صغيرة وجنزبيل بمقدار ملعقة صغيرة وقرفة بمقدار ملعقة صغيرة وقومى بوضع القليل من السكر بمقدار ملعقة صغيرة وقومى بوضع رشة صغيرة من دم الغزال ونقطتين من ماء الشاي وماء الكركدية واخلطيهم حتى يتجانسوا ويكونوا خليط متماسك ويسهل فردة على الشفتين ولا ينزلق،قومى بغسل شفتاك بالماء الفاتر ،ثم قومى بوضع الخليط على شفتاك برفق ،ثم اتركيهم لمدة 20 دقيقة ،ثم افركي برفق الخليط جيدا على شفتيك لمدة 5 دقائق ليعمل كاسكراب لشفتيك ويقوم بإزالة كل الجلد الميت ستلاحظين إن شفاتيكى اصبحوا ممتلئتين ويعطيك نفس نتائج الفيلروبدون صرف العديد من الأموال وعدم المخاطرة بالنتائج ولكن بطريقة طبيعية وبلا جلد ميت وملونة بلون الوردي ولن يزال إلا إذا تم غسلة بالماء لذلك لا تقومي بوضع الماء بعدها نهائي ، ثم قومى بوضع محدد الشفاه الخاص بكى ،ثم قومى بوضع الروج الخاص بكى أو ممكن أن تستغنى عن الروج فلقد تم تلوين شفتاك بلون طبيعي ولن يزال إلا بالماء وبعد فترة وسوف يستمر الأثر لمدة 5 ساعات وكرري هذه الخطوة كل يوم بانتظام وسوف تعتادين وترى الجمال بعينيك ولن تستغنى عن هذا الخليط نهائيا ويمكن وضعة أثناء النوم أيضا.