طريقة تجهيز مهلبية قمر الدين لرمضان المقبل بالخيرات ومهلبية قمر الدين بالجزر

تعتبر مهلبية قمر الدين من أنواع المهلبية المفضلة عند كثير من الأشخاص ، ويتم تحضير المهلبية بعدة طرق مختلفة وهذا النوع يمكن عمله بقمر الدين فقط أو بالجزر أو بالبرتقال، وتعتبر المهلبية بشكل عام شئ لذيذ وجميل يعمل على ترطيب الجسم وخاصة في شهر رمضان، يتم تقديم المهلبية بالمكسرات وجوز الهند والزبيب هي وباردة وكل شخص على حسب رغبته في التزيين، ولأن رمضان مقبل علينا سوف أقدم لكم مكونات عمل المهلبية العادية ومهلبية الجزر وطريقة تحضيرها من خلال هذا المقال.

مكونات عمل مهلبية قمر الدين

تتكون مهلبية قمر الدين من مكونات سهلة وبسيطة وهي كما يلي:

لفة من قمر الدين.

نصف كوب من النشا.

كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

زبيب.

جوز هند.

6 أكواب من الماء.

طريقة الإعداد والتحضير

طريقة تحضير هذه المهلبية لا تستغرق وقتاً كثيراً وهي كما يلي:

نقوم بتقطيع قمر الدين في الماء ونضعه على النار. ثم نقوم بضربه في الخلاط الكهربائي ثم نضعه مرة أخرى على النار. بعد ذلك نضيف مقدار السكر المطلوب على قمر الدين ونقلب جيداً. نحضر قليل من الماء ونقلب به النشا ونضيفه على الخليط السابق مع الزبيب. نترك الخليط على النار حتى الغليان ثم ننزله من على النار ونضعه في كاسات التقديم، ندخل الكاسات الثلاجة ونتركه حتى تتماسك ثم نرش على وجها الزبيب وجوز الهند ونقدمها بالف هنا وشفا.

طريقة عمل هذه المهلبية بالجزر

تعد هذه المهلبية بالجزر من أروع الأنواع المغذية لذلك سوف اعرض لكم مكوناتها وطريقة تحضيرها وهي كما يلي:

المكونات

نصف علبة من قمر الدين الجاهز.

7 ملاعق من النشا.

4 حبات من الجزر.

سكر ( على حسب الرغبة ).

1.5 لتر من الماء.

الطريقة

ننقع قمر الدين في كمية من الماء قليلة لمدة يوم كامل. ونقوم بسلق الجزر في كمية قليلة من الماء أيضاً. بعد ذلك نضع قمر الدين المنقوع بالماء في إناء واحد هو والجزر المسلوق بماء السلق. ونضع عليهم السكر المرغوب ونقلبهم. ثم نضع جميع المكونات في الخلاط الكهربائي ونخلطهم جيداً. نذوب النشا في قليل من الماء ونضيفه على الخليط السابق ونضعه على النار ونحرك جميع المكونات حتى نحصل على قوام ثقيل. بعد ذلك نسكب الخليط في كاسات التقديم ونضعها في الثلاجة وتقدم وقت الحاجة لها.