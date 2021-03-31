أنبات الشعر في أسبوع وملأ الفراغات بطرق طبيعية له خلطات عديدة والتي يبحث عنها الكثير من السيدات وأحيانًا الرجال، وذلك بسبب الصلع الذي قد يرتبط بالهرمونات أو قد يكون بسبب نقص أحدى المواد الهامة، ويمكن استخدام بعض الأعشاب الطبيعية أو الخلطات الكيميائية وذلك من أجل إنبات الشعر في مدة بسيطة، حيث أن هناك الكثير من الزيوت والمواد المتخصصة التي يمكنها تطويل الشعر في وقت قصير.

أنبات الشعر في أسبوع وملأ الفراغات بطرق طبيعية

هناك العديد من الخلطات التي يمكن استخدامها من أجل إنبات الشعر في أسبوع وذلك مثل:

تدليك فروة الرأس بالزيت الدافئ

هذه الطريقة تساعد على تحسين الحالة العامة لفروة الرأس وتساعد في نمو الشعر، ومن هذه الزيوت التي يمكن استخدامها زيت جوز الهند وزيت الجوجوبا وزيت الزيتون وزيت الأرغان، وذلك من خلال الطريقة التالية:

يتم تدفئه الزيت في وعاء به ماء ساخن، ويجب أن يكون ذو درجة حرارة مناسبة حتى لا تتسبب درجة حرارة الزيت العالية في إلحاق الضرر بالشعر وفروة الرأس.

يتم تدليك فروة الرأس بلطف بالزيت الدافئ من خلال حركات دائرية باستخدام أصابع اليد.

استمرار اليدين في التدليك لثلاث دقائق.

يتم ترك الزيت على الشعر لمدة حتى نصف ساعة.

يتم غسل الشعر بالشامبو حتى يزول الزيت.

أنبات الشعر في أسبوع وملأ الفراغات بخل التفاح

خل التفاح من المواد المميزة والتي تزيل الاتساخات والجراثيم وأي زيوت زائدة على الشعر، كما أنه يعمل على القضاء على البقايا العالقة من المنتجات الخاصة بالعناية بالشعر، ويمكن استخدام خل التفاح كالآتي:

يتم غسل الشعر كالمعتاد باستخدام الشامبو والبلسم.

يتم إضافة ملعقتين كبيرتين من خل التفاح إلى كوبين من الماء.

غسل الشعر بهذا المزيج.

زيت الخروع

زيت الخروع معروف بفوائده المتميزة للشعر والبشرة، ويجعل الشعر ينمو بشكل سريع وصحى، وذلك من خلال الطريقة التالية:

يتم تدليك فروة الرأس بزيت الخروع، ويتم وضع كمية منه على الشعر.

يتم تغطية الشعر وكامل الرأس وترك الزيت ليلة كاملة عليه.

يجب غسله في الصباح بالشامبو المناسب له، والتأكد من إزالة الزيت من الشعر بشكل كامل.

ويمكن تكرار الوصفة مرتين أسبوعيًا أو مرة واحدة فقط حسب الرغبة.