طريقة عمل السليق الطائفي الأصلي سهل ولذيذ

طريقة عمل السليق الطائفي يبحث عنها الكثير من محبين الأطباق السعودية، حيث أنها من الأطباق القديمة والمشهورة بشكل خاص في منطقة الطائف، وطبق السليق محبب للكبار والصغار وهو يحتوي على الأرز المطبوخ ومرقة الدجاج أو مرق اللحم مع الحليب، وسوف نقوم بتقديم طريقة عمل السليق الطائفي بطريقة شهية وسهلة.

طريقة عمل السليق الطائفي

السليق الطائفي كما ذكرنا هو من الأطباق السعودية القديمة والمشهورة، ويمكن عمل السليق الطائفي وذلك بسهولة، مع إتباع المقادير وطريقة التحضير.

6 فخذ دجاج.

3 كوب أرز. 4 كوب من الماء.

1 كوب من حليب البودرة.

1 بصلة كبيرة.

4 حبات مستكة.

5 حبات هيل أو حبهان.

5 حبات قرنفل.

2 عود قرفة.

1 ملعقة صغيرة ملح.

5 حبات فلفل أسود.

1 ملعقة كبيرة من السمنة.

3 ملعقة كبيرة من صلصة البندورة أو الطماطم.

4 ملاعق من الكاتشب.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

نصف ملعقة صغيرة فلفل.

مقادير السليق الطائفيمقادير صلصة الدجاجطريقة تحضير السليق الطائفي

يتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

نقوم بوضع الأرز في وعاء عميق وغمره بماء دافئ.

ثم تركه لمدة ثلاثين دقيقة ثم يغسل جيدًا ويصفى من الماء.

نضع كمية السمنة في وعاء كبير ونضيف إليها كل من المستكة وأفخاذ الدجاج والبصل وذلك بعد أن يتم تقطيع البصل إلى أربع أقسام.

ويتم تقليبهم لدقائق حتى يتغير لونهم جميعًا.

ثم نقوم بإضافة الهيل والقرنفل والقرفة والملح والفلفل ونقلبهم ثم نقوم بتقليبهم دقائق عديدة بالماء ونتركها لمدة 40 دقيقة حتى ينضج الدجاج.

بعد التأكد من نضوج الدجاج نقوم بتصفية المرق ونضيف الأرز المنقوع على نار متوسطة.

نقوم بوضع كمية من الماء في قدر اخر ونضيف إليه الحليب البودرة، ويتم تحريكهم حتى ذوبان البودرة تمامًا.

وعند بدء الغليان نقوم بإضافة الحليب إلى الأرز ونتركه يغلي حتى ينضج الأرز.

نقوم بتجهيز صلصة الدجاج وذلك من خلال وضع كمية رب البندورة أو صلصة الطماطم في وعاء مع الكاتشب مع زيت الزيتون والفلفل الأسود وخلطهم بشكل جيد.

ثم نقوم بدهن الدجاج بهم ونضعهم في صينية، ونقوم بإدخالهم الفرن من أجل أن تكتسب اللون الذهبي.

ثم نقوم بوضع الأرز في طبق التقديم، ونضع الدجاج على الأرز ويكون جاهزًا للتقديم.