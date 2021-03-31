سر نجاح عجينة الحليب للمخبوزات في المنزل بوصفة سهله وبسيطة بالخطوات

سر نجاح عجينة الحليب للمخبوزات، سوف نقدم لكم من خلال مقال اليوم خطوات تجهيز عجينة الحليب للمخبوزات في المنزل بمكونات متواجدة لديك في المنزل ولن تحتاج الكثير من الوقت حتى تتمكني من تجهيزها لتتمكني من تجهيز أشهى أنواع المخبوزات المفضلة لديك، ولعائلتك حيث تعتبر المعجنات والمخبوزات من أكثر الأطعمة التي يجب تناولها الكبار والصغار، لهذا سوف نوضح لكم طريقة عمل عجينة الحليب المخبوزات بطريقة ناجحة ومكونات سهلة وخطوات سريعة. سر نجاح عجينة الحليب للمخبوزات سر نجاح عجينة الحليب للمخبوزات نقدم لكم عبر موقعنا المكونات: ربع كوب زيت نباتي

ملعقتين من السكر

ربع ملعقة ملح

2 كوب لبن الزبادي

ملعقتين خمس أكواب دقيق طريقة تجهيز عجينة الحليب في الخطوة الأولى نقوم بإضافة الدقيق والسكر والحليب والخميرة في وعاء وتقلب المكونات مع بعضها جيدا حتى تلاحظي أنها أصبحت متجانسة دون حدوث أي تكتلات بعد ذلك نقوم بتغطيتها وتركها لمدة 15 دقيقة، بعد ذلك أبدا وبأضافة الزيت وثلاث أكواب من الدقيق على جميع المكونات وقلبها لمده خمس دقائق حتى تتجانس وتصبح لينة.

بعد ذلك قومي بتغطيتها واتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها ولكن يجب عليك أن تقوم بتقليبه بعد نصف ساعة لكي تتخلصي من الهواء.

في الخطوة التالية نبدأ بتجهيز العجين وتجهيز أشهى المعجنات وتجهيز الحشو المفضل وعند وجود عجينة زائدة يمكنك حفظها في الفريزر لحين الاستخدام، وبالتالي يمكنك تجهيز أشواق أشهى أنواع الفطائر والمعجنات في المنزل والبيتزا بجميع أنواعها. خطوات تحضير البيتزا بعجينة الحليب طريقة تجهيز عجينة الحليبخطوات تحضير البيتزا بعجينة الحليب بعد أن قمنا بتجهيز عجينة الحليب في الخطوات السابقة نبدأ بفرد العجين على هيئة دائرة ونقوم بإضافة الصلصة ونكون بوضع الشوكة فيها للتخلص من الهواء ثم نضيف عليها البيض والجبنة الرومي أو الشيدر والزيتون والفلفل والطماطم المقطعة والزيتون ووضعها في الفرن بعد تسخينه لمدة عشر دقائق وبعد أن تنضج يتم تقطيعها ووضعها في أطباق التقديم. مواعيد الدراسة عن بعد في رمضان 1442 وكيفية التصويت أون لاين

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