طريقة عمل كب كيك الشوكولاتة ، بطريقة سهلة تصلح للمبتدئين مكونات سهلة وقوام كب كيك هش يتم تزيينه بالكريمة اللذيذة ،تابعوا المقال وسنقدم طريقة عمل كب كيك الشوكولاتة الهش طريقة سهلة وناجحة من أول مرة.



طريقة عمل كب كيك الشوكولاتة بالتفصيل

المكونات: لابد أن تكون كل مكونات كب كيك الشوكولاتة بدرجة حرارة الغرفة.

1/2 كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب ونصف سكر بودرة.

2 بيضة بحرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب و 2/3 كوب دقيق .



ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام.



1/2 كوب حليب بحرارة الغرفة .



قدمنا في مقالة سابقة طريقة عمل الكيكة الاسفنجية العادية المرتفعة في خطوات بسيطة.

أضيفي السكر البودره وأضيفي نصف كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة، واخفقي علي سرعة أولى حتى يختفي السكر، ثم زودي سرعة الخفق تقريبا 3 دقائق، حتى يصبح الخليط بقوام كريمي.

أضيفي البيض والفانيليا والحليب واخفقي لمدة دقيقة، حتى تمتزج المكونات السائلة ل كب كيك الشوكولاتة معاً.

معاً. أضيفي المكونات الجافة اليكنج باودر والدقيق والكاكاو والملح وانخليهم واخفقي علي سرعة هادية؛ ليندمج كل مكونات كب كيك الشوكولاتة بدون مبالغة في الخفق قوام ناعم وثقيل، تكفي 12 قطعة من كب كيك الشوكولاتة .

بدون مبالغة في الخفق قوام ناعم وثقيل، تكفي 12 قطعة من . باستخدام صينية الكب كيك وورق الكب كيك أضيفي 3/4 الكوب الورقي خليط كب كيك الشوكولاتة وأدخليهم الفرن مسخن مسبق علي درجة 180 مئوية ولمدة 20 دقيقة فقط، واختبري تسويته بعود خشبي أذا خرج بدون عجين يصبح جاهز ، نتركه يبرد ونقوم بتحضير كريمة الزبدة طبقة التزيين إلي كب كيك الشوكولاتة.

تحضير كب كيك الشوكولاتة

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تحضير كريمة الزبدة

بعد تحضير كب كيك الشوكولاتة، سنقوم بتحضير طبقة كريمة الزبدة اللذيذ لتزيين كب كيك الشوكولاتة.

3 كوب سكر باودر .

1/2 كوب زبدة .

1/2 كوب جبن كريمي .

ملعقتين كاكاو خام غير محلي .

ملعقتين حليب سائل .

ملعقة من الفانيليا صغيرة.

انخلي السكر مع الكاكاو، حتى لا يصبح في الخليط تكتلات أو حبيبات .

أضيفي الزبدة والجبن الكريمي وملعقة الفانليا وملعقتين حليب سائل، أخفق المكونات بسرعة تدريجية مدة 5 دقائق، ليصبح القوام ناعم وكريمي ومتماسك.

أملئي كيس الحلواني بالكريمة واخرجي منه أي هواء، وقومي بتزيين كب كيك الشوكولاتة باستخدام الكريمة ويمكنك رش السكر الباودر أو الشوكولاتة المبشورة علي الوش للتقديم، وتلك أسهل طريقة عمل كب كيك الشوكولاتة.