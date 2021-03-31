طريقة عمل الشوربة البيضاء بعدة طرق هي من الوصفات المفضلة لدى الكثير من ربات المنزل، لأن الشوربة البيضاء من الأكلات المحببة والوصفات المميزة التي كثير من الأشخاص يطلبها كوجبة رئيسية أو بجانب الأكلات المختلفة، وهي من الوجبات سهلة التحضير وذات المقادير المتوفرة في الكثير من المنازل.

طريقه عمل الشوربة البيضاء بعدة طرق

هناك طرق عديدة يمكن من خلالها عمل الشوربة البيضاء ولكن من أفضلها الطرق المفضلة لدي الكثيرين من الأشخاص وذلك كالتالي:

الطريقة الأولى لتحضير الشوربة البيضاء

المقادير:

3 ملاعق دقيق.

3 ملاعق لبن بودرة.

3 ملاعق شوفان.

بصلة واحدة صغيرة.

1 فص ثوم مهروس.

مرق الدجاج.

ملح وفلفل وكمون.

طريقة تحضير الشوربة البيضاء:

يتم قلى البصل مع الفلفل الحار المجفف والثوم يتم معهم وضع كوب من المرق.

يتم وضع الدقيق والشوفان واللبن وكوب المرقة في الخلاط ونخلطهم.

ثم يوضع الخليط كاملًا في إناء الطهي على النار.

إذا شعرتي أن القوام ثقيل يمكن إضافة فنجان صغير من الماء.

يتم تقليب الخليط مع رشة الفلفل والملح والكمون حتى النضوج.

يتم تزيينها بالجرجير.

يتم تقديمها دافئة وذلك مع الخبز أو مع قطع الدجاج المحمرة.

الطريقة الثانية

مقادير الوصفة:

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

2 قطعة فيليه دجاج مقطعة.

2 فص ثوم مهروس.

حبة صغيرة بصل مفروم.

كوبان من الماء.

ربع كوب دقيق.

ربع كوب حليب مجفف.

نصف كوب كريمة سائلة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أبيض.

ربع ملعقة صغيرة زنجبيل مجفف.

طريقة التحضير:

في قدر سميك القاعدة يتم وضع الزبدة على نار متوسطة حتى تذوب.

يتم إضافة البصل والثوم والتقليب بملعقة خشبية حتى يصبح البصل ذو لون شفاف.

يتم إضافة قطع الدجاج وتقلب بها حتى الجفاف تمامًا ويصبح لونها أبيض، لا يجب أن يكون لون الدجاج غامق، حيث أن ذلك يسبب غمقان لون الشوربة.

في إبريق الخلاط يتم وضع الماء والحليب والدقيق والكريمة والفلفل والملح والزنجبيل وتشغيل الخلاط على سرعة متوسطة لثواني عديدة من أجل خلط المواد والحصول على الخليط الناعم.

يتم إضافة الخليط على الدجاج في القدر وتقليبها حتى الغليان.

ثم تغطيه القدر ونضعها تنضج على نار هادئة حتي التجانس والتماسك.

يتم تقليب الشوربة عدة مرات أثناء الطهي.