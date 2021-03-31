أفضل مقشرات الجسم بمكونات طبيعية

مقشرات الجسم بمكونات طبيعية، تقشير الجسم خطوة هامة وضرورية من خطوات العناية بالجسم وجماله حيث يساعد التقشير على الحصول على جسم ناعم بدون خلايا جلد ميتة وجسم ناصع البياض لذلك فهو من العادات الجمالية التي يجب أن تواظب عليها جميع النساء من فترة لأخرى ولكن يكمن السؤال دائمًا ما هو المقشر الأفضل لتقشير الجسم إذ أن التفكير يكون تجاه المقشرات غالية الثمن ولكن بمكونات منزلية من الطبيعية يمكن الحصول على أفضل مقشرات الجسم.

أهمية تقشير الجسم

وللتحفيز على المواظبة على تقشير الجسم يمكننا التعرف على فوائد تقشير الجسم والبشرة:

يعطي للبشرة نعومة وملمس مثل الحرير. يخلص الجلد من الخلايا الميتة التي قد تسبب سواد في مناطق معين من الجسم. يجعل البشرة رطبة وبيضاء. يناسب جميع أنواع البشرة سواء كانت مختلطة أو جافة أو دهنية.

وصفات طبيعية لتقشير الجسم زيت الزيتون والسكر لتقشير الجسم

من المعروف أن السكر بحبيباته الخشنة فإنه يساعد في القضاء على خلايا الجلد الميتة وتتكون تلك الطريقة من مقدار متساوي من زيت الزيتون والسكر وقطرة واحدة فانيليا.

طريقة الاستخدام

يضاف مقدار زيت الزيتون إلى السكر لنخلطهم.

بعد ذلك تضاف قطرة الفانيليا للخليط السابق والتأكد من امتزاج المقادير.

ومن ثم نبدأ باستخدام المقشر من خلال وضعه على مناطق الجسم المراد تقشيرها مع التدليك المستمر لخمس دقائق.

بعد ذلك تغسل المنطقة بالماء مع الحرص على أن البشرة الحساسة قد تؤذيها حبيبات السكر الخشنة.

وصفة الشاي الأخضر والزنجبيل لتنعيم الجسم

تتميز مقادير هذه الوصفة بأن لها ملمس خشن يعمل على القضاء على خلايا الجلد الميتة وهذا هو الأساس من تقشير الجسم وتتكون من:

2 ملعقة شاي أخضر كبيرة.

مقدار متساوي قهوة وزيت جوز الهند.

2 ملعقة زنجبيل مفروم.

طريقة الاستخدام

يجب تسخين زيت جوز الهند أولًا في حمام مائي ساخن ليسهل استخدام الزيت.

بعد ذلك نخلط الشاي الأخضر مع الزيت ونقلبهم معًا ومن ثم نصفي الخليط من الشوائب الموجودة به.

نضيف بعد ذلك مقدار الزنجبيل ومقدار القهوة للخليط السابق ونتأكد من المزج الجيد بينهم.

ومن ثم في قوالب ثلجية فارغة نصب الخليط المجهز ويوضع في الثلاجة حتى يتجمد.

ويستخدم عن الحاجة لتقشير الجسم أثناء الاستحمام.