أشهى طريقة عمل مسخن الدجاج بحبات الغار والصنوبر وورق الهيل “وجبة رمضانية لذيذة”

طريقة عمل مسخن الدجاج بطرق عديدة، وسوف نحضر اليوم مسخن الفروج بالصنوبر وورق الغار بطرقة سهلة وبسيطة، ويعتبر مسخن الدجاج من الأكلات السعودية والعربية الشهيرة، فهي وجبة شهية محببة لجميع أفراد الأسرة، وكذلك تشتهر بها الأسر الشامية والفلسطينية، فهي طبق رئيسي أيضا على الموائد الرمضانية، ودائما ما تبحث رباب الأسر العربية عن طريقة تحضير مسخن الدجاج في شهر رمضان، وتتميز تلك الوجبة بقيمتها الغذائية العالية، وبقلة سعراتها الحرارية، خاصة لمن تريد المحافظة على وزنها، ويلا بينا نشرح طريقة عمل مسخن الدجاج بالطريقة التقليدية بالصنوبر وورق الغار.

طريقة عمل مسخن الدجاج بحبات الغار والصنوبر والهيل

وتجدر الإشارة إلى أن وجبة مسجن الدجاج بزيت الزيتون تصلح لمن يرغبون في الانتظام بحمية غذائية، حيث أن الدجاج يتخلص من معظم الدهون خلال عملية التجهيز، حيث يتم شي الدجاج بالفرن، وبذلك تكون الوجبة من الوجبات المشوية، وخالية من الدهون، كما تُعد وجبة مسخن الدجاج من الوجبات السهلة البسيطة والمُوفرة.

كيلو من البصل المفروم.

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

مقلعة ملح حسب الرغبة.

دجاجة مقطعة إلى أجزاء حسب الرغبة.

ملح وهيل وورق غار وقرنفل لسلق الدجاج.

1 كوب من زيت الزيتون.

نصف كوب من السماق.

3 أرغفة من الخبر الفلاحي.

لتزين مسخن الدجاج: صنوبر ولوز محمص.

نضيف كوب الزيتون إلى وعاء التجهيز.

نضع الوعاء بالزيت على نار متوسطة.

نضيف البصل المقطع إلى الزيت الساخن ونقلبه حتي يدبل البصل.

نحجز ثلثي كمية البصل التي تم تدبيله في وعاء أخر.

نضيف إلى وعاء التجهيز حبات الهيل وورق الغار والدجاج المُقطع.

نرش بعض السماق على الدجاج والبصل ونضيف كوب من المرق أو الماء.

يترك الوعاء على نار هادئة حوالي ثلث ساعة إلى نصف ساعة، ويتم تغطية الوعاء.

لأفضل طريقة لتحضير مسخن الدجاج يجب سلق قطع الدجاج بمكوناتها التي ذكرناها في المقادير.

عقب نضوج دجاج المسخن يرفع من الوعاء، ويوضع في صينية بها خبر ويتم وضعه في الفرن حتى يصبح أحمر اللون ذهبي (مشوي).

نضع الخبز في زيت الزيتون بالبصل حتي يتشرب من الزيت.

نرفع الخبر ونضغ علية البصل ونرص الدجاج بعد شوائه بالفرن

يتم تزين الوجبة باللوز والصنوبر.

مقادير تحضير مسخن الدجاجطريقة تحضير مسخن الدجاج

وبكده نكون قدمنا لكي سيدتي أسهل طريقة لعمل وجبة مسخن الدجاج الشهية، ويمكن تقديم طبق الحلو مع وجبة مسحن الدجاج من بسبوسة الزبادي أو كيك الرواني الشهي واللذيذ جربيها وقولي لنا رأيك، وسوف نواصل تقديم الوجبات الشهية من خلال موقعنا، وبالهنا والشفا.