عمل خليه النحل بالجبن البار ميزان

تعد خليه النحل بالجبن البار ميزان من المعجنات سهله وسريعه التحضير والتي تقدم علي الفطور والأعياد وعديد من المناسبات ويمكن إعدادها بأكثر من طريقه بتغيير الحشوة بداخلها بأنواع كثيره من الجبن الكريمي أو جبن مكعبات كما يمكن أن تقدم كمقبلات باستخدام اللحوم و الدجاج في الحشو بدل من ألجبنه كما يمكن تقديمها من الحلويات باستخدام التمر و الشوكولاتة أو الزبيب و المكسرات أو الفواكه المجففة المسكرة في الحشوة كما يمكن إضافة بعض من السمسم او حبه البركة بوضعها عليها بعد الانتهاء من الحشو؛وتعد خليه النحل من المعجنات الغنية بالعديد من العناصر الغذائية . مكونات عجينة خلية النحل بالجبن البار ميزان كوب من الماء الدافئ مع كوب ونصف من الدقيق .

ملعقة صغيرة من الملح مع ثلاثة ملاعق صغيرة من السكر .

اثنان ملعقة كبيرة من الزبد مع اثنان ملعقة كبيرة من حليب البدرة .

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية .

ربع ملعقة صغيرة من الثوم المفروم الناعم (فص ثوم كبير تقريبا ) .

اربع ملاعق كبيره مليئة بالجبن البار ميزان المفروم جيدا .

ربع كوب صغير من زيت الزيتون .

حبة البركة والسمسم . تحضير خلية النحل بالجبن البار ميزان نحضر وعاء كبير ونقوم بوضع الماء مع خليط من الدقيق و السكر و حليب البدرة و رشه ملح و الثوم المفروم الناعم و الخميرة الفورية ثم نقوم بإضافة الزبد ثم يتم خلط هذا المزيج جيدا حتى يتم تجانس تلك المكونات وذلك لمدة عشر دقائق تقريبا .

يتم تغطية العجين جيدا حتى يتم تخمر تلك العجينة و نلاحظ تضخم حجمها حتى يتضاعف تقريبا ؛ ثم نقوم بإحضار الطاولة مرشوشة بالدقيق حتى لا تلتزق العجينة بها ثم نقوم بوضع العجين وتشكيلة على شكل كرات متساوية الحجم تقريبا ونقوم برشها بالدقيق بعد وضعها في الصنية .

نقوم بوضع الكرات بصورة مرتبة بينهما مسافات صغيرة متساوية وتغضيتها حتى تخمر .

ثم نقوم بدهن العجين بالزبدة ثم نقوم برش الكرات بحبة البركة والسمسم ثم إدخالها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة ثلاثون دقيقة تقريبا .

نقوم بتحضير الخليط من زيت الزيتون والثوم المفروم والزعتر ليتم وضعه على الكرات . خطوات تعديل المؤهل الدراسي عبر رابط أبشر الجديد مكونات عجينة خلية النحل بالجبن البار ميزانتحضير خلية النحل بالجبن البار ميزان

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