ودعي شيب الشعر المبكر بملعقة فازلين وتخلصي منه نهائي بلا رجعة في أقل من ساعة

يستخدم الفازلين في الكثير من الأغراض منها ترطيب البشرة واليدين والقدمين والشفاه بل أنه أحيانا يكون مركب كامل لجميع أجزاء الجسم يحتوي الفازلين على العديد من العناصر الهامة التي تسهم في العناية بشكل كبير في الجسم والشعر، ولكن من أهم وأعظم استخداماته الفازلين أنه يستخدم علاج شيب الشعر أي أنه يعمل علي تقوية الشعر ومنعه من التقصف والحفاظ علي اللون الشعر ومنع ظهور الشعر الأبيض.

يسبب ظهور الشعر الأبيض ازعاج شديد لدى الفتيات والشباب، خاصة اذا ظهرت في سن مبكر فهذا يرجع الى نقص الميلانين من الجسم لذا يظهر الشيب المبكر، يرجع لظهور الشيب المبكر أسباب عديدة مثل أمراض القلب والمناعة ونقص الفيتامينات من الجسم، بالإضافة إلي التدخين الكثير،فيوجد في هذا المقال علاج الشعر الأبيض بطريقة طبيعية وامنة.

علاج الشيب بالفازلين

المكونات:

أربع معالق فازلين نقي.

أربع معالق من جل الصبار النقي الطبيعي.

أربع نقط فيتامين e.

طبق نظيف.

فرشاه شعر.

طريقة التحضير:

نحضر الطبق البلاستيك ونقوم بوضع الفازلين وجل الصبار والفيتامين ونقوم بتقليبه جيدا حتى يصبح خليطا واحدا متماسكا.

نقوم بغسل الشعر جيدا وتجفيفه.

نقوم بغسل الفرشاة جيدا.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع الخليط على الشعر بالفرشاة ونقوم بتوزيعها جيدا حتي يصبح الشعر كله مغطى بها.

نتركها على الشعر لمدة خمس ساعات حتي تجف تماما.

نقوم بغسل الشعر جيدا.

تكرر الوصفة مرة أسبوعيا حتي نحصل علي النتيجة النهائية.

خلطة الفازلين وزيت الزيتون

المكونات:

أربع معالق من الفازلين.

أربع معالق زيت زيتون.

طريقة التحضير:

نقوم بوضع زيت الزيتون على الفازلين ونقوم بالتقليب جيدا حتى يصبح خليطا واحدا.

نقوم بغسل الشعر جيدا وتجفيفه.

نقوم بعمل مساج للشعر عن طريق فرك الشعر بحركات دائرية.

حيث أن المساج يعمل على تنشيط الدورة الدموية للشعر وفي فروة الرأس.

بعد ذلك نقوم بإحضار فرشة وغسلها جيدا.

ثم نقوم بفرد الماسك على الشعر جيدا حتى نتأكد تماما من تغطية جميع فروة الرأس والشعر بالخلطه.

نقوم بتغطية الشعر بالبونيه.

ونتركها لمدة ليلة واحدة.

في الصباح نقوم بتكرار مساج للشعر.

وبعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيدا.

تكرر الخلطة ثلاث مرات أسبوعياً.

وصفة الشاي والقهوة السوداء

يمكن استخدام الشاي بدل من الميرامية أو القهوة السوداء، بشرط نقع الحنه لعدة ساعات، ثم نضيف الشاي المغلي الأسود بعد أن يبرد، مع الليمون بنفس الطريقة، وكذلك القهوة يتم غليها وبعد أن تبرد تضاف الحنة والليمون، فأي من هذه المواد يعتبر متاحاً أكثر في منزلك يمكنك استخدامه.