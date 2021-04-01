ماسك الكركم والقهوة ، من أقوى الماسكات الطبيعية، التي تساعد على تقشير الجسم من الجلد الميت وإزالة الاسمرار في دقائق، ويمنح الجسم النعومة والبياض الكامل، فهو ماسك طبيعي يحافظ على قوام الجسم ويشد الترهلات، ويزيل الخلايا الميتة، والاسمرار الناتج عن الحمل والرضاعة، ولا يسبب أي أضرار للجسم، وهو أفضل من الماسكات الأخرى، التي تباع في محلات مستحضرات التجميل، والتي تحتوي على مواد كيمائية تضر بالجسم، وتسبب الصبغات والبقع الداكنة التي يصعب علاجها فيما بعد، لذلك ننصح جميع السيدات بعمل هذا الماسك في المنزل مرتين في الاسبوع حتى تمنح جسمها البياض والنعومة، وهناك العديد من الماسكات التي يدخل في مكوناتها الكركم مثل ماسك الكركم والموز، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل ماسك الكركم والقهوة لتقشير الجسم وتفتيحه في ثواني بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات ماسك الكركم والقهوة الطبيعي مكونات ماسك الكركم والقهوة الطبيعي يتكون الماسك من بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:- ملعقة من القهوة الناعمة. ملعقة من البيكنج بودر. صفارة بيضة. ملعقة من الكركم الناعم. ملعقة من حليب البودرة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك الكركم والقهوة لتقشير الجسم بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نحضر طبق صغير ونضع صفار البيض وملعقة البيكنج بودر ونخفقهم جيداً حتى يصبح الخليط كريمي.

نقوم بإضافة ملعقة حليب البودرة، وملعقة القهوة، وملعقة الكركم، ونقلبهم جيداً حتى تدخل جميع المكونات مع بعضها.

نقوم بوضع الخليط على الجسم ودهنه جيداً بحركة دائرية ثم نتركه حتى ينشف تماماً.

بعد أن ينشف الخليط نقوم بفرك الجسم بواسطة اليد وسوف تلاحظي إزالة الاسمرار والجلد الميت.

نقوم بغسل الجسم بالماء الفاتر والصابون حتى نتخلص من رائحة الماسك ثم ندهن الجسم بكريم مرطب. طريقة عمل ماسك النشا وبياض البيض لإزالة شعر الوجه سوف نتعرف على أسهل طريقة لإزالة شعر الوجه في خمس دقائق وهى كما يلي:- نحضر طبق صغير الحجم، ثم نضع بياض بيضة وملعقة من النشا ونخفقهم تماماً. نقوم بوضع الخليط على الوجه، ثم نضع عليه منديل ورق ونتركه حتى ينشف تماماً. نقوم برفع الورقة في عكس نمو الشعر حتى نتخلص من الشعر الصغير كله. نستمر بهذه الطريقة حتى نتخلص من شعر الوجه كله. سوف تلاحظي أن وجهك أصبح خالي من الشعر والشوائب وأصبح ناعم مثل الحرير. كرري هذه الطريقة ثلاث مرات في الأسبوع حتى تحصلي على أفضل النتائج. تعميم بشأن حضور الطلاب في منصة مدرستي

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