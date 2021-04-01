مكرونة فرن احلي من المحلات عمل طاجن مكرونة باللحمة المفرومة مش هتبطلي تعمليها

يعتبر طاجن المكرونة باللحمة المفرومة من الأطباق المشهورة في المحلات والتي تتميز بطعمها الرائع واللذيذ، وبسبب ذلك تريد كل أم بعمل هذا الطاجن في المنزل ولكن الطعم يكون مختلف، ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل طاجن المكرونة باللحمة المفرومة في الفرن فتابعونا. طريقة عمل طاجن مكرونة باللحمة المفرومة طريقة عمل طاجن مكرونة باللحمة المفرومة المكونات : كيس مكرونة قلم.

2 كوب عصير طماطم.

2 كوب مياه.

2 بصلة مفرومة.

ربع كيلو لحمة مفرومة.

ملح وفلفل أسود.

شطة.

زيت.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم. طريقة التحضير:- قومي بوضع وعاء على النار وضعي به الزيت ثم البصل ونقوم بتقليب البصل حتى يصبح لونه بني فاتح. ثم نقوم بوضع الثوم ونقلب حتى تخرج رائحته وبعد ذلك نضيف اللحمة المفرومة ونقلب حتى لا يحدث تكتلات. نقوم بوضع عصير الطماطم مع الملح والفلفل الأسود ورشة من الشطة نترك المكونات على النار حتى تتسبك الصلصة. نحضر طاجن ونقوم بدهنه بالزيت ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 ثم نقوم بوضع المكرونة بدون سلق. ونضع الصلصة عليها ثم نضيف الماء ونقلب المكونات جيدا ثم نغطي الطاجن بورق الفويل ونترك الطاجن لمدة نصف ساعة. عندما يخرج من الفرن نقوم بوضعه في طبق مسطح ثم يقدم مع دقة الكشري وبالهنا والشفا. سر نجاح طاجن المكرونة باللحمة المفرومة زي المحلات يجب أن يكون المكرونة قلم ويجب عدم سلقها في الماء يجب أن توضع في الطاجن بدون سلق.

يجب أن نقوم بتسخين الفرن قبل وضع الطاجن بها لمدة 30 دقيقة.

يجب أن يكون الماء المستخدم ماء ساخن ومن الأفضل أن نقوم بوضع الصلصة في الطاجن ثم المكرونة ثم الماء.

يجب أن نقوم بتغطية الطاجن جيدا بورق الفويل لأن البخار الناتج يساعد على التسوية ويجعل المكرونة ذات طعم مميز. عروض لولو هايبرماركت السعودية عروض التوفير من Lulu الرياض والخبر والجبيل سر نجاح طاجن المكرونة باللحمة المفرومة زي المحلات

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