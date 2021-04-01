أكيد كلنا بنبقي عوزين نعرف عن جسمنا أكتر وايه اللي بيكون صحي ومفيد ، فلازم تعرفي إن فيه عوامل بتأثر علي وزن الجسم، منهم النشاط البدني وعلم الوراثة، عادات الأكل أو النظام الغذائي والضغوطات ومع كل ده تقريبا أكتر دور مهم في كل ده هي الهرمونات المسؤولة عن تنظيم التمثيل الغذائي. المواد الكيمائية هي اللي بتقول لجسمك يخزن الدهون أو يحرقها، ووزنك الطبيعي مش بس بيعتمد علي السعرات الحرارية اللي بتستهلكيها في يومك، لكن كمان المواد الكيمائية اللي بتكون جواكي زي مثلا الهرمونات لأنها بتأثر جدا علي التمثيل الغذائي وجسمك بيخزن الدهون أو بسببها بيتوقف أنه ياخدها من أي غذاء يدخل جسمك، في المقال ده هنقولك بشرح بسيط إزاي الهرمونات ممكن تأثر على جسمك وتخليكي تكسبي وزن زيادة؟

إزاي الهرمونات ممكن تأثر على جسمك وتخليكي تكسبي وزن زيادة؟

1- الأنسولين

الجلوكوز مصدر طاقة أساسي للخلايا بتعتك، بعد مابتاكلي وبيبدأ مستوي الجلوكوز في الدم يرتفع، بيتم ارسال إشارة من البنكرياس لإفراز أنسولين أكتر وهو هرمون بيساعد يوصل الجلوكوز للخلايا، كأن الأنسولين بيخبط علي باب الخلايا فتسمع الضربة وتفتحله وتسمحله بالدخول، الأنسولين بيمد الجسم بالطاقة لكن بيجمع الدهون وبيخزنها لو كان مُرتفع.

2- الكورتيزول

معروف بهرمون التوتر، بيصدر من الغدد الكظرية لانه بيمنع انخفاض مستوي السكر في الدم عن المعدل الطبيعي، عشان كده لما بتكوني متوترة بتكوي عوزة تاكلي حاجة مسكرة زي الآيس كريم، الكيك والشوكلاته فبتساعدي جسمك عشان يجمع قوته بحيث إنه يقدر يتعامل مع المواقف الصعبة، الكورتيزول بيبطئ عملية التمثيل الغذائي عشان ياحفظ علي الطاقة الموجودة وأكتر، فلو عندك الكورتيزول مستواه عالي في دمك فاعرفي إن وزنك هيزيد.

3- هرمون اللبتين

هو الهرمون المسؤول عن الشبع الخلايا الدهنية بتفرزه وتبدأ ترسل اشارة للمخ بإنك شبعتي، الهرمون ده بيتحكم في عملية التمثيل الغذائي وبيساعد الخلايا إنها تعرف إنها تخزن الدهون ولا تحرقها، مستوي اللبتيم لما بيكون منخفض مش هتعرفي تشبعي بسهولة وشهيتك هتزيد وجسمك هيحتاج أكل أكتر علي شكل دهون، أغلب الأوقات بينخفض مستوي اللبتين لو مش بتنامي كويس عشان كده دايما الخبراء بينصحوا بإنك تنامي وقت كافي .

4- هرمونات الغدة الدرقية

وظيفة الغدد الدرقية الأساسية بتقوم بتحفيز تحلل الدهون ودور مهم في تنظيم عمليات التمثيل الغذائي فلو عندك انخفاض في هرمونات الغدة الدرقية ده معناه إنك ممكن تكوني بتتخني وبيزيد وزنك .

إزاي تاكلي وتمارس الرياضة عشان تخسي؟

كل الدراسات اثبتت إن معدل الاكل الأفضل عشان تخسري وزن هو 3 وجبات في اليوم، وعارفين إنك تلتزمي بنظام غذائي قاسي ده مش صحي أبدا لأك هتخسي بزيادة والنتيجة مش هتدوم كتير، لما بتاكلي بانتظام جسمك بيحس إنه عاوز أكتر لأنه جعان ويستهلك من الطاقة العضلات والأنسجة وهو بيحاول يحافظ علي الدهون عشان كده ممكن تزيدي في الوزن حتي لو بتاكل مرة واحدة باليوم.

أفضل طريقة هي فقد الوزن ببطء لأنه بيكون صحي أكتر وبيفضل علي المدي الطويل، لو عوزة متخسيش أوي حافظي علي عجز بسيط في السعرات يعني مثلا ” لو كمية السعرات الحرارية المسموح بيها في يومك هي 1900 سعر حراري فقللي الكمية ل 1700 سعر حراري في اليوم” لازم تحسبي احتياجك اليومي من السعرات وده بيكون علي طولك ووزنك، عمرك ومستوي نشاطك .

حاولي دايما تدوري علي الأكل اللي مش بيرفع مستوي الأنسولين في جسمك، تجنبي الكربوهيدرات السريعة من السكريات والنشويات، استبدليها بأطعمة فيها بروتين وألياف لأنها بتساعد علي الشبع بشكل أسرع فبالتالي مش هيكون في فرطه في الأكل، البروتين بيبني العضلات وبيحرق أنسجة العضلات سعرات حرارية أكتر من دهون الجسم.

إزاي تتمرني؟

لما تيجي تلعبي رياضة، العضلات بتشتغل بجهد أكبر وبتحتاج لجلوكوز أكتر عشان تحرقه كطاقة، عشان كده لو إنتي شخص نشيطة بدنيا فإنتي بتحتاجي تجددي مخزون السكر في جسمك كل يوم، لأن الدراسات اثبتت إن التديريب المتقطع بس بجهد كبير ده بيكون فعال أكتر لانه بيعزز حساسية الأنسولين .

لو بتحبي تتمرني بأجهزة ومعدات رياضية هتحتاجي من ساعة ل ساعة ونصف في الجيم ومع ذلك لو الموضوع بيتعلق بالتمارين المتقطعة فبيكون كفاية 20 دقيقة ولما تخلصي تمرين جسمك هيفضل يحرق في السعرات الحرارية باقي اليوم حتي وإنتي نايمة، ممكن وإنتي بتتمرني يكون معاكي أي حاجه تاكليها يكون فيها كربوهيدرات أو بروتين لانها هتساعدك تسيطر علي الكورتيزول بشكل أسرع من العادي.

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