لماذا عادت اصابات كوفيد 19  الى الارتفاع وماعلاقة الاسبرين في خفض الوفيات

لماذا عادت اصابات كوفيد 19 الى الارتفاع وما علاقة الاسبرين في خفض الوفيات، يأتي ذلك ضمن الأرقام والاحصاءات من قبل الجهات الطبية المختصة من مختلف دول العالم، والتي توضح أن إصابات كورونا ارتفعت في عدد من دول أوروبا وأمريكا، بينما كانت ضمن النمط الطبيعي أو انخفضت في بعض الدول العربية ودول الخليج، وبالحديث عن الارتفاع، فما أسبابه؟

لماذا عادت اصابات كوفيد 19 الى الارتفاع:

قال الدكتور هانس كلوغه، مدير مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي في أوروبا، إن "انتشار السلالات الجديدة هو الدافع وراء زيادة حالات الإصابة، لكنه ليس السبب الوحيد"، مشيرا أيضا إلى "فتح المجتمع، عندما لا يتم بطريقة آمنة وخاضعة للرقابة".

قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني فاوتشي ، إن إجراءات إعادة الفتح "المبكر" في جميع أنحاء الولايات إلى جانب السلالات الجديدة من كوفيد 19 دوت الخليج المسؤولة عن الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

علاقة الاسبرين في خفض الوفيات:

كشفت دراسة طبية حديثة، أن تناول جرعة منخفضة من الأسبرين بوسعه أن يحمي رئة المريض بـ"كوفيد 19"، فضلا عن تقليل حاجته إلى دخول المستشفى أو الوضع تحت جهاز للتنفس الاصطناعي.

وفي تأثير غير متوقع، تكشف الدراسة أن تناول الأسبرين أدى إلى خفض وفيات كورونا المسجلة داخل المستشفيات بنسبة 47 في المئة.

وأوردت الدراسة التي أجراها فريق باحثين من جامعة جورج واشنطن، أن حبوب الأسبرين التي تباع بثمن رخيص في أغلب دول العالم، تستطيع أن تخفض الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا.

ويشرح الأستاذ المساعد والباحث في طب التخدير والعناية المركزة بجامعة جورج واشنطن، جوناثان شو، أن الدراسة انتبهت إلى دور الأسبرين، عندما رصدت مشكلة تخثر الدم لدى كثيرين من مرضى فيروس كورونا.

ويضيف الباحث الأميركي، أن هذه الملاحظة دوت الخليج التي جعلت الخبراء يوصون مرضى كورونا بأخذ ما يعرف بأدوية مضادة لتكدس الصفائح الدموية مثل الأسبرين.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.